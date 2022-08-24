Após conflitos em Vitória, polícia faz operação em Jesus de Nazareth

A Polícia Civil realizou a quarta fase da Operação Sicário nesta quarta (23) em Jesus de Nazareth Crédito: Divulgação/PCES

Polícia Civil realizou a quarta fase da Operação Sicário no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a corporação, o objetivo é prender membros da organização criminosa que atua na região. Ao todo, sete pessoas foram presas e foram apreendidos uma arma, drogas e munições.

A quarta fase da operação tinha o objetivo de cumprir 12 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão, após investigações da Polícia Civil identificarem diversos indivíduos ligados ao tráfico de drogas e a homicídios.

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, o coronel Márcio Celante explicou que a operação também aconteceu nos bairros Resistência e Ilha do Príncipe, em Vitória, e Cobilândia, em Vila Velha. Ele disse outras ações policiais acontecerão para abranger outras áreas onde foram registrados conflitos recentes.

"Nós temos diversas regiões mapeadas, diversas investigações em andamento e a de hoje é uma delas. Diversas operações sendo realizadas e outras virão nesses locais onde nós temos, pelo mapa do crime, pelas últimas ocorrências, registrado essas dificuldades", contou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

O secretário completou dizendo que o principal objetivo da operação é a prisão de lideranças do tráfico de drogas da região.

Ao todo, são cerca de 100 agentes envolvidos na operação, que é coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em parceria com Polícia Militar , Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), Notaer e Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Além disso, uma lancha da polícia faz o patrulhamento pela Baía de Vitória, para tentar impedir que criminosos fujam pelo mar.

PRESO HAVIA SIDO BALEADO E ESTAVA EM CASA

Um dos presos na operação desta quarta-feira (24) é um homem que estava baleado e foi encontrado dentro de uma casa em Jesus de Nazareth. Ele havia participado de um confronto com policiais militares no bairro e havia sido atingido na perna, mas conseguiu escapar.