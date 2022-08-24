Representante comercial é morto a tiros dentro de loja após briga em Guarapari

Deivis Alberto Girandi de 34 anos foi morto a tiros dentro de comércio em Guaparari Crédito: Caique Verli | Redes sociais

TV Gazeta, o suspeito chegou em um carro, perguntou se Denis estava e efetuou pelo menos três disparos. Um representante comercial de 34 anos foi morto a tiros no fim da tarde desta terça-feira (23) em uma loja de materiais de construção no bairro São José, em Guarapari . A vítima foi identificada como Denis Alberto Santos Diran e era representante comercial. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, o suspeito chegou em um carro, perguntou se Denis estava e efetuou pelo menos três disparos.

O representante comercial tinha ido à loja fazer um negócio. Testemunhas disseram que o suspeito chegou em um carro preto, viu a moto da vítima e perguntou a um funcionário se Denis estava na loja.

Quando os dois se encontraram, o suspeito começou a discutir com a vítima e os dois começaram a brigar. Não há informações sobre o que teria motivado a confusão.

De acordo com apuração da TV Gazeta, a vítima estava com uma marreta na mão quando o suspeito entrou na loja. Para se defender, Denis chegou a golpear o homem, mas acabou sendo morto a tiros.

A esposa de Denis esteve no local, mas não quis gravar entrevista.

O suspeito fugiu depois do crime. Policiais estiveram na loja e recolheram imagens de videomonitoramento que podem ajudar a entender como foi o crime. Policiais informaram no local que o suspeito foi identificado.

Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente e o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.