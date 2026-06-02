Após ação do CRO, 164 posts são apagados de perfil de dentista indiciada no ES

A dentista e influencer Mariana Laranja, indiciada por lesão corporal que deixou pacientes com deformidades, infecções graves e complicações permanentes, apagou do seu perfil no Instagram pelo menos 164 publicações que mostravam a profissional fazendo procedimentos de "mini lifting facial". O sobrinho dela, o dentista e sócio Nathan Laranja, também foi indiciado pela Polícia Civil do Espírito Santo.





As publicações foram apagadas entre os dias 27 de maio e esta terça-veira (2). A exclusão ocorreu depois que o Conselho Regional de Odontologia mandou remover qualquer conteúdo que mostrasse procedimentos sendo realizados.





De acordo com o CRO, a dentista estaria descumprindo normas de publicidade previstas no Código de Ética Odontológica. O conselho tinha dado 15 dias para ela cumprir a determinação, começando a valer do dia em que o órgão fez uma fiscalização no Instituto Laranja, em Vila Velha, na Grande Vitória, no último dia 27.





A reportagem procurou a defesa da dentista para saber se as publicações removidas têm ligação direta com a determinação do Conselho de Odontologia. Em nota, a defesa respondeu que "eventuais ajustes em plataformas digitais integram decisões de gestão de comunicação e conformidade adotadas de forma contínua, não cabendo inferências automáticas acerca de suas motivações", mas não disse se tem relação com a ordem do conselho. (leia a nota na íntegra mais abaixo)