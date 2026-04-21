7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético

Antes de qualquer intervenção estética, avaliar o contexto emocional e as expectativas pode evitar frustrações Crédito: Imagem: buritora | Shutterstock

A busca por procedimentos estéticos segue em crescimento no Brasil, impulsionada pela valorização da imagem, pela influência das redes sociais e pelos avanços da medicina. No entanto, especialistas alertam que nem sempre o melhor momento para realizar uma intervenção é aquele em que surge a vontade. Em muitos casos, o desejo de mudança pode estar ligado a fatores emocionais, expectativas irreais ou até pressões externas.

Mais do que avaliar o resultado estético, médicos e profissionais de saúde mental reforçam a importância de entender o contexto por trás da decisão. O preparo psicológico, o alinhamento de expectativas e a compreensão do próprio momento de vida são fundamentais para evitar frustrações.

A seguir, especialistas apontam situações em que o ideal é refletir antes de seguir com um procedimento. Confira!

1. Quando a expectativa é mudar a vida, e não apenas a aparência

É comum que pacientes cheguem ao consultório com a expectativa de que uma mudança estética será capaz de transformar aspectos mais amplos da vida, como autoestima, relacionamentos ou até sucesso profissional. Esse tipo de projeção pode gerar frustração, especialmente quando o resultado não corresponde a uma mudança emocional tão profunda quanto o esperado. A medicina estética pode contribuir para o bem-estar, mas não substitui processos internos mais complexos.

Para Yuri Moresco, cirurgião plástico, o aumento da procura por procedimentos não significa uma busca por transformações radicais, mas uma mudança na forma como esses resultados são percebidos. “Os procedimentos continuam sendo muito procurados, mas hoje existe uma cobrança maior por naturalidade. Quando a intervenção altera demais a anatomia do rosto, o público estranha, porque a identidade daquela pessoa parece se perder”, afirma. Segundo ele, o equilíbrio é essencial para um bom resultado.

2. Quando a decisão é influenciada por comparações nas redes sociais

A exposição constante a imagens antigas, filtros e padrões estéticos nas redes sociais tem levado muitas pessoas a questionarem a própria aparência de forma mais intensa. Comparações com fotos do passado ou com outras pessoas podem distorcer a percepção da realidade, criando uma sensação de inadequação que nem sempre corresponde ao que de fato existe. Esse cenário exige cautela antes de qualquer decisão.

O médico André Baraldo, otorrinolaringologista e cirurgião plástico facial, destaca que muitos julgamentos sobre mudanças faciais não levam em conta fatores básicos de imagem. “Ângulo de foto, iluminação, maquiagem e até filtros podem modificar completamente a forma como o rosto é percebido. Nem sempre há um procedimento por trás dessas mudanças que as pessoas apontam”, explica. Segundo ele, essa análise superficial pode gerar interpretações equivocadas e decisões precipitadas.

3. Quando há idealização do passado ou insatisfação constante com a própria imagem

A nostalgia e a comparação com versões anteriores de si podem levar a uma percepção distorcida da própria aparência. Muitas vezes, o passado é visto de forma idealizada, o que pode gerar insatisfação com o presente e impulsionar decisões baseadas mais em emoção do que em necessidade real.

Mariane Pires Marchetti, psicóloga, explica que revisitar o passado pode ter efeitos positivos, mas também exige equilíbrio emocional . “A nostalgia pode fortalecer identidade e pertencimento, mas se transforma em problema quando a pessoa passa a viver presa à ideia de que o melhor já passou, deixando de investir no presente”, analisa. Segundo ela, esse comportamento pode impactar diretamente a autoestima e a forma como o indivíduo se percebe.

É importante estar preparado para lidar com as diferenças físicas após o procedimento Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Quando não há compreensão sobre o impacto emocional e neurológico da mudança

Procedimentos como a rinoplastia não envolvem apenas alterações físicas. O cérebro precisa se adaptar à nova imagem, o que pode gerar um período de estranhamento no pós-operatório. Quando o paciente não está preparado para esse processo, a experiência pode ser mais desafiadora do que o esperado.

Marco Cassol, especialista em cirurgia facial, explica que essa adaptação faz parte do processo e precisa ser compreendida antes da cirurgia. “Após a rinoplastia, o cérebro passa por um processo de adaptação para reconhecer a nova imagem. Esse ajuste envolve áreas ligadas à autoimagem e pode gerar um estranhamento inicial até que o paciente se reconheça plenamente novamente”, afirma.

5. Quando não há disponibilidade para respeitar o tempo de recuperação

A cirurgia plástica exige planejamento e disciplina no pós-operatório. Muitos pacientes subestimam essa fase, acreditando que o resultado será imediato ou que poderão retomar a rotina rapidamente. No entanto, o processo de recuperação é determinante para o sucesso da intervenção.

Jorge Seba, cirurgião plástico, reforça que o tempo é um dos principais aliados do paciente. “[…] A recuperação não precisa ser apressada, o que permite respeitar todas as fases do pós-operatório. Isso reduz riscos, melhora a cicatrização e contribui para resultados mais naturais e duradouros”, explica.

6. Quando a decisão é tomada em momentos de fragilidade emocional

Situações como término de relacionamento, luto ou crises pessoais podem influenciar diretamente a forma como a pessoa se vê e as decisões que toma. Nesses momentos, há uma tendência maior de buscar mudanças externas como forma de lidar com questões internas.

Jessica Martani, psiquiatra, alerta que esse contexto pode afetar a percepção da realidade. Segundo ela, pode se tornar delicado “quando a pessoa passa a acreditar que o passado era melhor que o presente. Esse tipo de pensamento pode gerar frustração, tristeza e uma sensação de perda”.

7. Quando não há avaliação criteriosa de segurança e indicação médica

Com o crescimento do número de procedimentos, aumenta também a necessidade de reforçar critérios de segurança. Nem todo paciente é candidato ideal para determinadas intervenções , e a avaliação individualizada é essencial para evitar riscos e garantir bons resultados.

A Dra. Iara Batalha, cirurgiã plástica, destaca ainda que a decisão deve ser baseada em critérios médicos, e não apenas estéticos. “A escolha do cirurgião é determinante para a segurança do paciente. É fundamental que ele tenha formação adequada, experiência comprovada e atue dentro das normas estabelecidas pelas entidades médicas”, afirma. Ela reforça que o procedimento deve ser tratado como um ato médico completo. “O hospital deve oferecer estrutura adequada, com equipe preparada e suporte para possíveis intercorrências. Segurança sempre deve vir em primeiro lugar”.

Diante de um cenário em que a estética ganha cada vez mais espaço, especialistas são unânimes ao afirmar que a decisão de realizar um procedimento deve ser consciente e bem planejada. Mais do que o resultado, é o processo como um todo que determina a satisfação e a segurança do paciente.