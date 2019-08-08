Home
Apartamento com etanol e gasolina pega fogo Baixo Guandu

Morador trabalha com venda de carros e mantinha pequenas quantidades de gasolina e etanol na residência. Ele colocou fogo no local de forma acidental ao fumar um cigarro e manusear os combustíveis ao mesmo tempo

Gazeta Online

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 12:43

 - Atualizado há 6 anos

Apartamento pegou fogo no Centro de Baixo Guandu Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um apartamento foi destruído por um incêndio acidental após um homem fumar um cigarro e manusear combustível ao mesmo tempo, no Centro de Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (07). O casal que mora na residência sofreu ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar, o morador, de 28 anos, contou que trabalha com compra e venda de veículos. Por conta disso, mantém pequenas quantidades de gasolina e etanol no apartamento. Ele manuseava o combustível quando acendeu um cigarro e causou o incêndio.

00:00 /
Incêndio destrói apartamento em Baixo Guandu

O casal tentou controlar as chamas, porém não conseguiu. A Defesa Civil foi acionada e, com um carro-pipa, iniciou o combate ao fogo. O Corpo de Bombeiros chegou logo em seguida e finalizou o trabalho.

Apartamento pegou fogo no Centro de Baixo Guandu Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Como estavam com queimaduras nas pernas e nos pés, os dois moradores da residência foram socorridos e levados ao Pronto Socorro de Baixo Guandu. Após o atendimento, o homem foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

De acordo com a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado por incêndio culposo e vai responder em liberdade.

