Avaliado em R$ 140 mil

Anúncio na internet leva a polícia a recuperar objetos furtados na Serra

Policiais investigavam o furto de diversos instrumentos de uma empresa em Calogi; objetos foram localizados em uma casa em Taquara I, após uma operação da polícia nesta segunda-feira (4)

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 18:04

Parte dos objetos recuperados foram encontrados no endereço da casa de um homem, em Taquara I Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil recuperou o material avaliado em R$ 140 mil reais, que havia sido furtado de uma empresa do bairro Calogi, na Serra. A apreensão foi feita em Taquara I, no mesmo município, nesta segunda-feira (4). Segundo a PC, o furto foi realizado no setor de instrumentos de qualidade da empresa, entre os dias 19 e 20 de julho. >

No entanto, o crime só foi descoberto na manhã do dia 21, quando funcionários chegaram para trabalhar e viram a porta do local arrombada. Ao todo, 18 micrômetros e 7 paquímetros foram levados. Parte do material havia sido anunciado em um site de vendas online.>

O delegado titular do 10º Distrito Policial da Serra, Rodrigo Rosa, disse que os objetos foram encontrados por meio da localização do anúncio feito na internet. Os policiais tiveram autorização para entrar na residência e encontraram um homem de 37 anos, dizendo que era morador do local e que o material estava lá. Ele entregou "quatro paquímetros e quinze caixas contendo ferramentas diversas, que foram devidamente acondicionadas e apreendidas". >

Segundo o morador do imóvel, o material havia sido repassado por outra pessoa, que prometeu 30% do valor da venda dos produtos. “Durante as diligências identificamos o suspeito de ter furtado o material e vamos seguir a investigação para podermos prendê-lo”, disse o delegado Rodrigo Rosa.>

A PC informou que o homem foi levado para à Delegacia Regional da Serra e a ocorrência está em andamento. >

