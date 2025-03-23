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Dentro de apartamento

Aluna da Polícia Militar é presa em flagrante com drogas na Serra

Marcela Queiroz, de 27 anos, faz curso de formação para ser soldado; ela ingressou nos quadros da PM em novembro do ano passado

Publicado em 23 de Março de 2025 às 14:25

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 mar 2025 às 14:25
Marcela Queiroz (em destaque), de 27 anos, foi presa em flagrante com drogas na Serra
Marcela Queiroz (em destaque), de 27 anos, foi presa em flagrante com drogas na Serra Crédito: Reprodução
Após uma denúncia anônima sobre o uso de um apartamento por traficantes, no bairro José de Anchieta, na Serra, a Polícia Militar flagrou no imóvel a aluna soldado da própria corporação, identificada como Marcela Barcelos Queiroz, de 27 anos, com cocaína. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (22) e ela foi levada para a Delegacia Regional do município.
No local, Paulo Henrique Ribeiro Cardoso, 30, que era o alvo da reclamação, se apresentou informando que era o dono da droga. Os dois foram presos.  
A informação inicial repassada à PM foi de que um apartamento em José de Anchieta era usado por um gerente de tráfico da região e que, além de drogas, haveria arma no local. O suspeito era Paulo Henrique. 
Conforme informações da PM, a denúncia chegou durante patrulhamento da Força Tática na Serra. A equipe foi até o prédio e viu, pela janela, uma mulher tentando esconder uma sacola com drogas. Nessa tentativa, vários pinos de cocaína caíram no chão. Diante do flagrante, os militares ordenaram que ela abrisse a porta.
Após revista no imóvel, com apoio do cão policial Apollo, foram apreendidos os seguintes itens:
  • 147 pinos de cocaína (376 gramas);
  • um papelote de cocaína (9 gramas);
  • R$ 6.161 em espécie;
  • três munições dos seguintes calibres: ponto 40, 9 milímetros e 38;
  • uma balança de precisão;
  • coldre de pistola;
  • sacolés (comumente usados para embalar cocaína).
"A suspeita, identificada como aluna soldado, foi conduzida à 3ª Regional da Serra. Durante a confecção da ocorrência na delegacia, um homem de 30 anos se apresentou voluntariamente, assumindo a propriedade dos materiais apreendidos. Ele também recebeu voz de prisão", informou a PM, em nota. 
A Polícia Civil diz que os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Posteriormente, a mulher foi encaminhada ao presídio militar e o homem ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Questionada sobre a situação da aluna, a Polícia Militar confirma que Marcela está detida no presídio do Quartel do Comando-Geral da PMES, à disposição do Poder Judiciário. "Todas as providências cabíveis para apurar a conduta da policial militar mencionada estão sendo tomadas e será aberto um processo demissionário", conclui a corporação.
Conforme dados do Portal de Transparência do governo do Estado, Marcela ingressou nos quadros da PM em novembro passado, com remuneração bruta de R$ 2.458,73. 

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