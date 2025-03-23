Aluna da Polícia Militar é presa em flagrante com drogas na Serra

Marcela Queiroz (em destaque), de 27 anos, foi presa em flagrante com drogas na Serra Crédito: Reprodução

Após uma denúncia anônima sobre o uso de um apartamento por traficantes, no bairro José de Anchieta, na Serra , a Polícia Militar flagrou no imóvel a aluna soldado da própria corporação, identificada como Marcela Barcelos Queiroz, de 27 anos, com cocaína. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (22) e ela foi levada para a Delegacia Regional do município.

No local, Paulo Henrique Ribeiro Cardoso, 30, que era o alvo da reclamação, se apresentou informando que era o dono da droga. Os dois foram presos.

A informação inicial repassada à PM foi de que um apartamento em José de Anchieta era usado por um gerente de tráfico da região e que, além de drogas, haveria arma no local. O suspeito era Paulo Henrique.

Conforme informações da PM, a denúncia chegou durante patrulhamento da Força Tática na Serra. A equipe foi até o prédio e viu, pela janela, uma mulher tentando esconder uma sacola com drogas. Nessa tentativa, vários pinos de cocaína caíram no chão. Diante do flagrante, os militares ordenaram que ela abrisse a porta.

Após revista no imóvel, com apoio do cão policial Apollo, foram apreendidos os seguintes itens:

147 pinos de cocaína (376 gramas);

um papelote de cocaína (9 gramas);

R$ 6.161 em espécie;

três munições dos seguintes calibres: ponto 40, 9 milímetros e 38;

uma balança de precisão;

coldre de pistola;

sacolés (comumente usados para embalar cocaína).

"A suspeita, identificada como aluna soldado, foi conduzida à 3ª Regional da Serra. Durante a confecção da ocorrência na delegacia, um homem de 30 anos se apresentou voluntariamente, assumindo a propriedade dos materiais apreendidos. Ele também recebeu voz de prisão", informou a PM, em nota.

A Polícia Civil diz que os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Posteriormente, a mulher foi encaminhada ao presídio militar e o homem ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Questionada sobre a situação da aluna, a Polícia Militar confirma que Marcela está detida no presídio do Quartel do Comando-Geral da PMES, à disposição do Poder Judiciário. "Todas as providências cabíveis para apurar a conduta da policial militar mencionada estão sendo tomadas e será aberto um processo demissionário", conclui a corporação.