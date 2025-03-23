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Ataque em Flexal II

Jovem é assassinado e outro é baleado no olho no meio da rua em Cariacica

Segundo testemunhas, os criminosos que fizeram o ataque estavam em duas motos e um carro; nenhum suspeito foi preso até o momento pela polícia
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 mar 2025 às 11:29

Publicado em 23 de Março de 2025 às 11:29

Pronto atendimento
Jovem baleado foi levado para o PA de Flexal Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 20 anos foi assassinado e outro, de 21, levou um tiro no olho no meio da rua, no bairro Flexal II, em Cariacica, na noite de sábado (22). O alvo, segundo testemunhas, seria Maurício Guimarães Vitor, que morreu no local. 
O crime aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, ao lado do campinho de areia, na pracinha do bairro. Apesar do local estar bastante movimentado, devido a um evento, os bandidos não se intimidaram. Conforme informações apuradas pelo repórter João Brito, da TV Gazeta, eles chegaram em duas motos e um carro. Foram os ocupantes do automóvel que dispararam, atingindo os dois jovens. 
O rapaz de 21 anos foi atingido no olho direito e socorrido por moradores para o pronto-atendimento do bairro, segundo a Polícia Militar. Depois, ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE São Lucas, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. 
Já Maurício foi atingido por vários disparos, também de acordo com a PM, e morreu antes que pudesse ser socorrido. Testemunhas contaram ao repórter da TV Gazeta que o jovem teve desentendimentos motivados pelo tráfico de drogas. Ele já teria sido preso por esse motivo e estava solto havia cinco meses. 
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. 
"Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."
A Polícia Civil, ainda na nota, destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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