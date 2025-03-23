Jovem é assassinado e outro é baleado no olho no meio da rua em Cariacica

Jovem baleado foi levado para o PA de Flexal Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 20 anos foi assassinado e outro, de 21, levou um tiro no olho no meio da rua, no bairro Flexal II, em Cariacica , na noite de sábado (22). O alvo, segundo testemunhas, seria Maurício Guimarães Vitor, que morreu no local.

O crime aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, ao lado do campinho de areia, na pracinha do bairro. Apesar do local estar bastante movimentado, devido a um evento, os bandidos não se intimidaram. Conforme informações apuradas pelo repórter João Brito, da TV Gazeta, eles chegaram em duas motos e um carro. Foram os ocupantes do automóvel que dispararam, atingindo os dois jovens.

O rapaz de 21 anos foi atingido no olho direito e socorrido por moradores para o pronto-atendimento do bairro, segundo a Polícia Militar . Depois, ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE São Lucas, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Já Maurício foi atingido por vários disparos, também de acordo com a PM, e morreu antes que pudesse ser socorrido. Testemunhas contaram ao repórter da TV Gazeta que o jovem teve desentendimentos motivados pelo tráfico de drogas. Ele já teria sido preso por esse motivo e estava solto havia cinco meses.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

"Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."