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Tragédia

Adolescente suspeita de matar irmão na Serra é autuada pela polícia e fica detida

Garota de 15 anos foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio e encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)

Publicado em 23 de Março de 2025 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2025 às 11:03
Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle)
A adolescente foi conduzida para o Ciase Crédito: Divulgação Polícia Civil
A adolescente de 15 anos, suspeita de matar com golpes de facão o irmão de apenas 7, foi autuada pela polícia por ato infracional análogo ao homicídio — o equivalente ao crime de assassinato para maiores de idade. A tragédia foi registrada neste sábado (22), em um condomínio residencial no município da Serra, quando os dois estavam sozinhos no apartamento em que moravam com a família. Após a autuação, a garota foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Após o ataque, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme informações da Polícia Militar, a equipe que atendeu a ocorrência encontrou a adolescente muito agitada. Ela precisou ser imobilizada e, em seguida, foi encaminhada para um hospital para atendimento médico. Além do irmão, a adolescente ainda teria tentado atacar a porteira do condomínio, causando pânico entre os vizinhos.
Os nomes e outros detalhes que possam identificar os envolvidos, como o bairro, não serão divulgados em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Depois do atendimento médico, a adolescente foi conduzida à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), na qual houve a autuação antes de ser levada para o Ciase. 

Entenda o caso

Ainda no sábado, a repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, apurou com moradores do prédio que, depois de supostamente matar o irmão, a menina de 15 anos teria ficado na porta do bloco onde mora. A mãe da adolescente, que estava trabalhando, foi chamada ao local. Ao ser informado do ocorrido, entrou em choque e precisou ser levada a um hospital.
Uma vizinha, que preferiu não se identificar, disse que sua mãe chegou a ser ameaçada pela adolescente. "Minha mãe recebeu uma ligação da portaria pedindo ajuda, porque a menina tinha matado o irmão dentro de casa. Ao tentar subir para o bloco, a menina, alterada, foi atrás da minha mãe com a faca. Minha mãe ficou assustada e foi lá em casa avisar pra gente. Quando ela saiu, um vizinho já tinha tomado a faca dela", relatou a moradora, em entrevista à TV Gazeta.
Após o crime, a adolescente saiu do apartamento armada com uma faca e dirigiu-se à portaria do condomínio. Lá, tentou invadir a cabine de segurança, onde a porteira havia se trancado para se proteger. Um vídeo gravado por um morador mostra a jovem golpeando repetidamente a cabine com a faca. Testemunhas relataram que, antes de tentar atacar a porteira, a adolescente também quebrou móveis e eletrodomésticos dentro do apartamento.
De acordo com vizinhos, a família teria se mudado para o condomínio no ano passado, e a adolescente já teria apresentado comportamentos agressivos anteriormente. Ainda segundo os vizinhos, ela teria transtornos psiquiátricos e utilizaria medicamentos controlados. 
O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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