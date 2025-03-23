Adolescente suspeita de matar irmão na Serra é autuada pela polícia e fica detida

A adolescente foi conduzida para o Ciase Crédito: Divulgação Polícia Civil

Após o ataque, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme informações da Polícia Militar , a equipe que atendeu a ocorrência encontrou a adolescente muito agitada. Ela precisou ser imobilizada e, em seguida, foi encaminhada para um hospital para atendimento médico. Além do irmão, a adolescente ainda teria tentado atacar a porteira do condomínio, causando pânico entre os vizinhos.

Os nomes e outros detalhes que possam identificar os envolvidos, como o bairro, não serão divulgados em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Depois do atendimento médico, a adolescente foi conduzida à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), na qual houve a autuação antes de ser levada para o Ciase.

Entenda o caso

Ainda no sábado, a repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, apurou com moradores do prédio que, depois de supostamente matar o irmão, a menina de 15 anos teria ficado na porta do bloco onde mora. A mãe da adolescente, que estava trabalhando, foi chamada ao local. Ao ser informado do ocorrido, entrou em choque e precisou ser levada a um hospital.

Uma vizinha, que preferiu não se identificar, disse que sua mãe chegou a ser ameaçada pela adolescente. "Minha mãe recebeu uma ligação da portaria pedindo ajuda, porque a menina tinha matado o irmão dentro de casa. Ao tentar subir para o bloco, a menina, alterada, foi atrás da minha mãe com a faca. Minha mãe ficou assustada e foi lá em casa avisar pra gente. Quando ela saiu, um vizinho já tinha tomado a faca dela", relatou a moradora, em entrevista à TV Gazeta.

Após o crime, a adolescente saiu do apartamento armada com uma faca e dirigiu-se à portaria do condomínio. Lá, tentou invadir a cabine de segurança, onde a porteira havia se trancado para se proteger. Um vídeo gravado por um morador mostra a jovem golpeando repetidamente a cabine com a faca. Testemunhas relataram que, antes de tentar atacar a porteira, a adolescente também quebrou móveis e eletrodomésticos dentro do apartamento.

De acordo com vizinhos, a família teria se mudado para o condomínio no ano passado, e a adolescente já teria apresentado comportamentos agressivos anteriormente. Ainda segundo os vizinhos, ela teria transtornos psiquiátricos e utilizaria medicamentos controlados.