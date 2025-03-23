As (muitas) escolhas de Sofia na segurança pública

O anuário de segurança pública registrou que foram 73 óbitos em 2024 contra 53 em 2023, mas a conta só fica clara quando vemos que ocorreram apenas 19 em 2017, passando para 26 em 2018, para 34 em 2019 e para 41 em 2020; em 2021 até diminuíram um pouco, para 39, mas oscilou com tendência de alta: foram 60 em 2022. No final das contas, de 19 para 73 óbitos por ano.

Esse aumento é muito grande e muito universalizado para colocar na conta da decisão individual de alguns poucos policiais ou criminosos. E rápido demais para que possa ser atribuído a mudanças culturais, seja nas corporações do Estado, seja nas facções. Venho repetindo sistematicamente, aqui e em outras oportunidades, o quanto a PMES foi bem treinada pelo Método Giraldi de tiro, foi ensinada e comandada de maneira a não matar senão quando estritamente indispensável, e isso não se perde da noite para o dia. E os bandidos de oto anos atrás não eram bonzinhos e agora é que resolveram defender suas drogas e armas.

A única explicação que sobra para esse crescimento rápido e sistemático são escolhas estratégicas no emprego geral da tropa. Aparentemente, se decidiu enfatizar o enfrentamento do tráfico. Outra decisão que parece ter ocorrido, que não é uma consequência necessária da primeira, é a de fazer isso por meio de atrito direto e constante com os traficantes. Alguém poderia colocar a PM para tomar conta das praças e jardins e provavelmente não teríamos quase nenhum confronto, mas também nenhum resultado operacional, é óbvio. Todavia, priorizar incursões frontais nas bocas de fumo não é a única alternativa, nem necessariamente a mais eficiente em reduzir a oferta de substâncias ilícitas.

O grande problema é que um discurso duro e uma prática repressiva com mais confrontos, conforme as circunstâncias, podem levar os criminosos a se tornarem mais agressivos em vez de recuarem e não será de estranhar se isso estiver acontecendo. E para isso escalar também não é difícil.

Corridas armamentistas ocorrem entre países, mas também entre grupos menores e até entre pessoas. E quem terá razão? EUA ou União Soviética? No nosso caso, os criminosos estão errados por definição, isto é, estão contra a lei desde o princípio e, portanto, nunca poderiam ter razão, mas isso não significa que seja o melhor para a sociedade.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Note o leitor que não estamos falando em direitos humanos. Essa é uma abordagem estritamente utilitária do assunto. O recrudescimento da interação em policiais e criminosos traz riscos também à integridade física e psicológica dos profissionais de segurança. Gera desgaste e cansaço. Problemas jurídicos para quem se vê envolvido nestas situações etc.