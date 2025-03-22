Adolescente é suspeita de matar irmão de 7 anos a facadas na Serra

Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação | Polícia Civil da Bahia

Os nomes e outros detalhes que possam identificar os envolvidos, como o nome do bairro, não serão divulgados em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar , militares que atenderam a ocorrência encontraram a jovem muito agitada. Ela precisou ser imobilizada e, em seguida, foi encaminhada para um hospital para atendimento médico.

A repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, apurou com moradores do prédio que, depois de supostamente matar o irmão, a menina de 15 anos teria ficado na porta do bloco onde mora. A mãe da adolescente, que estava trabalhando, foi chamada ao local. Ao ser informado do ocorrido, entrou em choque e precisou ser levada a um hospital.

Uma vizinha, que preferiu não se identificar, disse que sua mãe chegou a ser ameaçada pela adolescente. "Minha mãe recebeu uma ligação da portaria pedindo ajuda, porque a menina tinha matado o irmão dentro de casa. Ao tentar subir para o bloco, a menina, alterada, foi atrás da minha mãe com a faca. Minha mãe ficou assustada e foi lá em casa avisar pra gente. Quando ela saiu, um vizinho já tinha tomado a faca dela", relatou a moradora, em entrevista à TV Gazeta.

Após o crime, a adolescente saiu do apartamento armada com uma faca e dirigiu-se à portaria do condomínio. Lá, tentou invadir a cabine de segurança, onde a porteira havia se trancado para se proteger. Um vídeo gravado por um morador mostra a jovem golpeando repetidamente a cabine com a faca. Testemunhas relataram que, antes de tentar atacar a porteira, a adolescente também quebrou móveis e eletrodomésticos dentro do apartamento.

De acordo com vizinhos, a família teria se mudado para o condomínio no ano passado, e a adolescente já teria apresentado comportamentos agressivos anteriormente. Ainda segundo os vizinhos, ela teria transtornos psiquiátricos e utilizaria medicamentos controlados.

A Polícia Civil informa que a adolescente, de 15 anos, conduzida à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).