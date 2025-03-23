Som do horror das deportações: a estratégia midiática da Casa Branca

A comunicação governamental tem o poder de informar, persuadir e emocionar. Mas o que acontece quando ela passa a espetacularizar temas sensíveis? Recentemente, a Casa Branca utilizou a técnica do ASMR para divulgar um vídeo sobre as deportações de imigrantes ilegais . A escolha levanta questões éticas sobre o uso das emoções na política e revela uma tendência preocupante na comunicação institucional.

O vídeo, com 41 segundos de duração e intitulado "ASMR: voo de deportação de estrangeiros ilegais" (tradução livre), explora um conceito geralmente associado a relaxamento e bem-estar. ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) é uma técnica que se refere a estímulos sonoros que provocam sensações de prazer e conforto. No entanto, ao empregar essa prática para relatar um processo de deportação — tema já delicado por si só — a estratégia comunicacional do governo americano flerta perigosamente com a banalização da dor.

A comunicação governamental adota o tom de: "Olha que interessante! Divirta-se ao som de pessoas sendo acorrentadas". Não vou entrar no mérito da deportação de imigrantes ilegais ou do uso de correntes, pois cada governo tem soberania para administrar essas questões.

O uso de emoções para viralizar conteúdos políticos não é novidade. Estudos sobre comunicação digital indicam que postagens que despertam medo, raiva, tristeza e indignação tendem a gerar mais engajamento. Isso explica por que governos e políticos frequentemente adotam discursos altamente emotivos em suas campanhas e pronunciamentos. A busca por viralização pode transformar decisões políticas sérias em meros espetáculos midiáticos.

No Brasil, exemplos não faltam. Políticos e figuras públicas já entenderam que, para manter relevância na internet, é preciso gerar impacto constante. Se um conteúdo não viraliza, rapidamente será substituído por outro mais chamativo. Se viraliza? Dura algumas horas, se tiver sorte, dias. A lógica da comunicação instantânea favorece discursos apelativos, muitas vezes sem compromisso com a complexidade dos temas tratados.

Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, durante processo de embarque em avião da FAB, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em 25 de janeiro Crédito: Ato Press/Folhapress

Quando governos adotam essa abordagem, os riscos são ainda maiores. Uma comunicação institucional pautada no sensacionalismo pode desinformar, legitimar práticas questionáveis e desumanizar grupos sociais. No caso do vídeo da Casa Branca, a associação de um tema sério a um tom quase lúdico não apenas minimiza o sofrimento envolvido, mas também reforça a ideia de que as políticas de deportação são mera diversão.

No pequeno livro "Infocracia", o autor Byung-Chul Han escreve: “No regime da soberania, encenações suntuosas do poder são essenciais para a dominação. O teatro é o meio. A dominação se apresenta no brilho teatral. Sim, é o brilho que a legitima... É um poder que se faz ver, se manifesta, se vangloria e irradia. Os subjugados, contudo, sobre os quais se desenvolve, ficam, em grande medida, invisíveis”.