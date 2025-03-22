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Ação policial

Suspeito de tráfico de drogas morre após confronto com a polícia na Serra

Com ele teriam sido encontrados uma pistola 9 milímetros, com seletor de rajada e mira a laser, além de drogas e dinheiro
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

22 mar 2025 às 14:46

Publicado em 22 de Março de 2025 às 14:46

Drogas, dinheiro e armas foram apreendidos em ação policial na Serra  Crédito: Divulgação/PMES
Confronto entre criminosos e policiais durante patrulhamento da Polícia Militar (PMES), no bairro Divinópolis, na Serra, terminou na morte de um jovem de 23 anos. Ele e um menor de 17 anos, preso durante a ocorrência, são apontados como suspeitos de atirarem contra os policiais. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (21).
Segundo informações da PMES, os policiais foram ao bairro serrano após denúncia anônima de que um grupo de criminosos estaria vendendo drogas na região. Ainda conforme a denúncia, os suspeitos estavam armados e teriam começado a abordar veículos que passavam no local, com intuito de revistar o interior dos automóveis.
Logo em seguida à denúncia, os policiais decidiram montar um ponto de observação nas proximidades onde a venda de drogas estava acontecendo. Ao perceberem a presença dos militares no local, uma área de mata, atrás de um bar, os suspeitos teriam começado a efetuar disparos de arma de fogo contra os agentes, que revidaram, de acordo com a própria PMES.
Quando a troca de tiros foi finalizada, parte dos suspeitos fugiu do local. Ao vasculharem a área, os policiais encontraram o jovem de 23 anos, que, supostamente, integrava o grupo que teria atirado contra os militares, baleado. Com ele teriam sido encontrados uma pistola 9 milímetros, com seletor de rajada e mira a laser, além de drogas e dinheiro. O material foi apreendido durante a ocorrência.
O menor de 17 anos, por sua vez, foi alcançado pelos policiais. Ele teria tentado se desfazer da pistola 380 que, supostamente, portava durante o confronto com a polícia. A arma, no entanto, foi localizada e apreendida. O suspeito teve um ferimento por bala em uma das pernas.
Na abordagem policial foram apreendidas 18 buchas de haxixe, 62 buchas de maconha, 115 pinos de cocaína, 211 pedras de crack e 25 gramas da mesma droga.
Na tarde deste sábado (21), a Polícia Civil (PCES) informou que o menor foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico majorado pelo uso de arma de fogo, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Sobre o jovem de 23 anos baleado durante a troca de tiros com a polícia, a PCES informou que o corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

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