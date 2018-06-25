Agência dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim é arrombada

Uma agência dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de bandidos no fim de semana. A unidade, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro do município, foi arrombada e o crime somente foi descoberto com a chegada dos funcionários, na manhã desta segunda-feira (25).
Um cartaz, sem explicar os motivos, foi colocado por funcionários em um dos portões da unidade, informando que ela não abriria nesta segunda-feira (25). Os bandidos teriam entrado por um buraco na lateral e desativado os alarmes.
A assessoria dos Correios não informou o valor levado pelos bandidos. Em função da política de segurança da empresa, não são fornecidas outras informações sobre o crime. A Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.
A agência permanece fechada para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Os clientes que precisarem de atendimento podem utilizar a unidade mais próxima, no unidade BNH, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, bairro Agostinho Simonato.