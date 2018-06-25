Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furto

Agência dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim é arrombada

Bandidos teriam entrado por um buraco na lateral e desativado os alarmes da unidade, que fica no Centro

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 19:27
Crédito: Matheus Brum | TV Gazeta Sul
Uma agência dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de bandidos no fim de semana. A unidade, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro do município, foi arrombada e o crime somente foi descoberto com a chegada dos funcionários, na manhã desta segunda-feira (25).
Um cartaz, sem explicar os motivos, foi colocado por funcionários em um dos portões da unidade, informando que ela não abriria nesta segunda-feira (25). Os bandidos teriam entrado por um buraco na lateral e desativado os alarmes.
A assessoria dos Correios não informou o valor levado pelos bandidos. Em função da política de segurança da empresa, não são fornecidas outras informações sobre o crime. A Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.
A agência permanece fechada para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Os clientes que precisarem de atendimento podem utilizar a unidade mais próxima, no unidade BNH, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, bairro Agostinho Simonato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados