Agência dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim é arrombada

Crédito: Matheus Brum | TV Gazeta Sul

Uma agência dos Correios de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de bandidos no fim de semana. A unidade, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro do município, foi arrombada e o crime somente foi descoberto com a chegada dos funcionários, na manhã desta segunda-feira (25).

Um cartaz, sem explicar os motivos, foi colocado por funcionários em um dos portões da unidade, informando que ela não abriria nesta segunda-feira (25). Os bandidos teriam entrado por um buraco na lateral e desativado os alarmes.

A assessoria dos Correios não informou o valor levado pelos bandidos. Em função da política de segurança da empresa, não são fornecidas outras informações sobre o crime. A Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.