Advogado suspenso pela Justiça é flagrado atendendo detentos em presídio do ES

O advogado, que não teve o nome divulgado, foi afastado das funções durante uma operação no ano passado por suspeita de atuar como “pombo‑correio” de um líder de uma facção em Cariacica

Um advogado investigado por envolvimento com facções criminosas foi flagrado, nesta terça-feira (10), atendendo detentos em uma unidade prisional do Espírito Santo, mesmo estando com a atividade profissional suspensa por ordem da Justiça. A conduta descumpre uma medida cautelar imposta durante a Operação Recado Reverso, deflagrada em julho de 2024. O advogado não teve o nome divulgado. >

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES), em conjunto com a Polícia Penal. O advogado foi conduzido à sede da Polícia Federal, em Vila Velha, para a formalização de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime previsto no artigo 359 do Código Penal — que trata do exercício de atividade proibida por decisão judicial.>

Durante a abordagem, foram apreendidos itens como a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aparelhos celulares e manuscritos que indicam possível comunicação com membros de organizações criminosas. A FICCO/ES é composta por forças de segurança estaduais e federais, incluindo as polícias Civil, Militar, Penal, Polícia Federal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Guardas Municipais da Grande Vitória.>

A reportagem de A Gazeta procurou a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo (OAB-ES) para se posicionar a respeito do caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.>

‘Pombo-correio’

O advogado citado acima foi afastado das funções no ano passado por suspeita de atuar como “pombo‑correio” de um líder de facção em Cariacica. O chefe do grupo criminoso contava com o apoio de familiares e do advogado, contratado especificamente para transmitir recados para o grupo criminoso. Eram informações como o preço dos entorpecentes, os responsáveis pelos pontos de venda e a divisão de lucros.>

As investigações revelaram que o único serviço prestado pelo advogado era a transmissão de recados. A tarefa era essencial para a continuidade das atividades ilegais, segundo a Ficco. O nome do preso e o da facção não foram informados. Se condenados, as penas podem chegar a 10 anos de reclusão.>

