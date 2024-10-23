Operação Serôdia", para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (23), a primeira fase da "", para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

Entre os alvos está um advogado, suspeito de atuar como intermediário para lideranças da quadrilha presas no sistema prisional capixaba. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, as investigações indicaram com evidência que vários suspeitos estavam associados à promoção do tráfico de drogas.

"Na primeira fase da operação, decidiu-se cumprir medidas cautelares de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar contra quatro indivíduos que ocupavam posição de liderança no tráfico", informou o delegado.

Your browser does not support the audio element. Advogado é alvo de operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Advogado investigado

Segundo o delegado, nesta fase da operação, um advogado também foi alvo, apontado como responsável por levar informações externas à liderança do grupo que estava cumprindo pena em uma unidade prisional do Estado. Segundo a polícia, o objetivo era permitir que o líder deliberasse sobre diversos assuntos, especialmente relacionados à estrutura do tráfico no bairro Nossa Senhora Aparecida.

A operação cumpriu mandados de prisão no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

"O advogado foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, além de ser proibido pela Justiça de manter contato com os outros investigados e de entrar em estabelecimentos prisionais. Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo pistola, registradas em nome do advogado", informou o delegado Felipe Vivas.

Segundo a Polícia Civil, quatro homens, de 28, 32 e 35 anos, foram presos com ordens de prisão temporária expedidas pela Justiça e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

Na casa de um dos presos, havia dois homens, moradores do Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e foram localizadas porções de droga, além de uma pistola calibre .40.

A ocorrência policial será encaminhada à Central de Teleflagrante para deliberação. No total, foram apreendidos cinco veículos, sendo três carros e duas motos, levados ao pátio credenciado ao Detran.

Droga e arma apreendidos pela polícia durante operação em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil informou que tanto as ordens de prisão quanto os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal do município.

Participaram da "Operação Serôdia" policiais civis da Denarc, DHPP, Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cachoeiro, além de agentes das delegacias de Mimoso do Sul, Muqui, Castelo, Vargem Alta e Marataízes.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional de Cachoeiro de Itapemirim informou ter enviado um representante que acompanhou o cumprimento do mandado contra o advogado, conforme estabelece a legislação. Comunicou ainda que não compactua com "nenhum tipo de deslize ético" e que fará avaliações cabíveis ao caso respeitando o direito de ampla defesa.

Operação Serôdia