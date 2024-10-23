A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (23), a primeira fase da "Operação Serôdia", para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Entre os alvos está um advogado, suspeito de atuar como intermediário para lideranças da quadrilha presas no sistema prisional capixaba. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, as investigações indicaram com evidência que vários suspeitos estavam associados à promoção do tráfico de drogas.
"Na primeira fase da operação, decidiu-se cumprir medidas cautelares de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar contra quatro indivíduos que ocupavam posição de liderança no tráfico", informou o delegado.
Advogado é alvo de operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro
Advogado investigado
Segundo o delegado, nesta fase da operação, um advogado também foi alvo, apontado como responsável por levar informações externas à liderança do grupo que estava cumprindo pena em uma unidade prisional do Estado. Segundo a polícia, o objetivo era permitir que o líder deliberasse sobre diversos assuntos, especialmente relacionados à estrutura do tráfico no bairro Nossa Senhora Aparecida.
"O advogado foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, além de ser proibido pela Justiça de manter contato com os outros investigados e de entrar em estabelecimentos prisionais. Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo pistola, registradas em nome do advogado", informou o delegado Felipe Vivas.
Segundo a Polícia Civil, quatro homens, de 28, 32 e 35 anos, foram presos com ordens de prisão temporária expedidas pela Justiça e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.
Na casa de um dos presos, havia dois homens, moradores do Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e foram localizadas porções de droga, além de uma pistola calibre .40.
A ocorrência policial será encaminhada à Central de Teleflagrante para deliberação. No total, foram apreendidos cinco veículos, sendo três carros e duas motos, levados ao pátio credenciado ao Detran.
A Polícia Civil informou que tanto as ordens de prisão quanto os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal do município.
Participaram da "Operação Serôdia" policiais civis da Denarc, DHPP, Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cachoeiro, além de agentes das delegacias de Mimoso do Sul, Muqui, Castelo, Vargem Alta e Marataízes.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional de Cachoeiro de Itapemirim informou ter enviado um representante que acompanhou o cumprimento do mandado contra o advogado, conforme estabelece a legislação. Comunicou ainda que não compactua com "nenhum tipo de deslize ético" e que fará avaliações cabíveis ao caso respeitando o direito de ampla defesa.
Operação Serôdia
O delegado Felipe Vivas explicou que o nome da operação, "Seródia", significa "aquilo que vem tarde; tardio".