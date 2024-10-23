PF mira quadrilha que fabrica e vende anabolizantes no Sul do ES

PF apreende desarticula grupo que fabrica e vendia anabolizantes no Sul do ES Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23), uma operação para desarticular um grupo criminoso envolvido na fabricação e distribuição ilegal de substâncias anabolizantes na Região Sul do Espírito Santo. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Castelo e Anchieta.

Segundo a PF, mais de 40 policiais federais atuaram na Operação Ciclagem, cumprindo mandados em endereços ligados aos investigados, incluindo residências e lojas de suplementos. A investigação apontou que as matérias-primas utilizadas para a produção dos anabolizantes eram importadas de forma irregular de países como China e Paraguai.

O objetivo da operação é coibir a disseminação de substâncias sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos podem causar danos à saúde dos consumidores, devido ao desconhecimento sobre a real composição dos produtos, uso indiscriminado e sem qualquer orientação médica.

PF apreende desarticula grupo que fabrica e vendia anabolizantes no Sul do ES

A investigação teve início em 2021, após a descoberta de um laboratório clandestino de anabolizantes na cidade de Piúma. Na época, duas pessoas foram presas.

Os investigados, segundo a PF, poderão responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos, ou medicinais (art. 273 do Código Penal), cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão e multa.