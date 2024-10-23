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Operação Ciclagem

PF mira quadrilha que fabrica e vende anabolizantes no Sul do ES

Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Castelo e Anchieta na manhã desta quarta-feira (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 out 2024 às 13:59

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 13:59

PF apreende desarticula grupo que fabrica e vendia anabolizantes no Sul do ES
PF apreende desarticula grupo que fabrica e vendia anabolizantes no Sul do ES Crédito: Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23), uma operação para desarticular um grupo criminoso envolvido na fabricação e distribuição ilegal de substâncias anabolizantes na Região Sul do Espírito Santo. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Castelo e Anchieta.
Segundo a PF, mais de 40 policiais federais atuaram na Operação Ciclagem, cumprindo mandados em endereços ligados aos investigados, incluindo residências e lojas de suplementos. A investigação apontou que as matérias-primas utilizadas para a produção dos anabolizantes eram importadas de forma irregular de países como China e Paraguai.
O objetivo da operação é coibir a disseminação de substâncias sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos podem causar danos à saúde dos consumidores, devido ao desconhecimento sobre a real composição dos produtos, uso indiscriminado e sem qualquer orientação médica.

PF apreende desarticula grupo que fabrica e vendia anabolizantes no Sul do ES

A investigação teve início em 2021, após a descoberta de um laboratório clandestino de anabolizantes na cidade de Piúma. Na época, duas pessoas foram presas.
Os investigados, segundo a PF, poderão responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos, ou medicinais (art. 273 do Código Penal), cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão e multa.
O nome “Ciclagem” faz alusão ao termo "ciclo", comum no vocabulário de usuários de esteroides anabolizantes para aumentar a massa muscular ou melhorar o desempenho físico. O termo também faz referência ao ciclo de produção, distribuição e consumo ilegal dessas substâncias, reforçando o objetivo de interromper essa cadeia criminosa.

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