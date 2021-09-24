De 17 anos

Adolescente é morto em Linhares após convite para entrar em carro

O corpo do jovem foi levado para o SML do município. O crime ocorreu no bairro Interlagos, onde uma jovem foi assassinada no último domingo (19)

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:33

Vinicius Zagoto

Adolescente é morto a tiros após convite para entrar em carro em Linhares Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 17 anos, identificado como Filipe Oliveira Santana de Souza, morreu na noite desta quinta-feira (23) após ser chamado para entrar em um carro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no bairro Interlagos, onde uma jovem foi assassinada no último domingo (19)
Populares relataram à Polícia Militar que Filipe estava dentro de casa, e quatro pessoas o convidaram para entrar em um veículo de cor cinza. Posteriormente, o adolescente foi atingido por quatro tiros e caiu na calçada. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram a morte do adolescente ainda no local.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, explicou que a Polícia Civil foi até o local na manhã desta sexta-feira (24) e está investigando o caso. "Neste momento, estamos buscando informações sobre a vítima para apurar as circunstâncias do crime", disse. 

