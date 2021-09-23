Covid-19: Linhares faz mutirão para vacinar adolescentes

Vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com idades de 12 a 17 anos Crédito: Pixabay

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , vai realizar um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para imunizar adolescentes com idades de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades, nesta sexta-feira (24). Serão disponibilizadas 15 mil doses para aplicação em cinco pontos de vacinação, das 8h às 17 horas, sem necessidade de fazer agendamento.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF, estar acompanhado dos pais ou responsável. Para a comprovação de responsabilidade, os pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação original, com foto. A aplicação acontece nos ginásios poliesportivos do Sesi dos bairros:

Aviso

Conceição

Nova Esperança

Bebedouro

Interlagos II

Haverá distribuição de senhas para a organização das filas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é preciso chegar antes do horário, visto que há doses suficientes para vacinar a população desse público. Os adolescentes serão vacinados com o imunizante da Pfizer, por enquanto o único autorizado pela Anvisa para aplicação em menores de 18 anos no Brasil.

Além dos adolescentes, pessoas de qualquer faixa etária acima dos 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina podem se dirigir a um dos postos de vacinação.

O secretário Municipal de Saúde, Saulo Meirelles, ressalta que o ato de abrir a vacinação para outros grupos não prejudicará o público-alvo atual que não recebeu a primeira dose da vacina ou quem está no período de receber a segunda dose e a terceira dose.

“A vacinação dos adolescentes e a dose reforço em pessoas mais vulneráveis ao vírus irá aumentar o escudo imunológico contra a doença em todo o município, mas nosso alerta e a nossa busca continua por aqueles cidadãos que ainda não se dirigiram para receber a primeira dose e a segunda dose, no prazo no cartão de vacinação”, disse o secretário.