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Nesta sexta-feira (24)

Covid-19: Linhares faz mutirão para vacinar adolescentes

Serão disponibilizadas 15 mil doses para aplicação em cinco pontos de vacinação, das 8h às 17 horas, sem necessidade de fazer agendamento. Veja os locais de aplicação

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 20:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 set 2021 às 20:30
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com idades de 12 a 17 anos Crédito: Pixabay
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai realizar um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para imunizar adolescentes com idades de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades, nesta sexta-feira (24). Serão disponibilizadas 15 mil doses para aplicação em cinco pontos de vacinação, das 8h às 17 horas, sem necessidade de fazer agendamento.
Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF, estar acompanhado dos pais ou responsável. Para a comprovação de responsabilidade, os pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação original, com foto. A aplicação acontece nos ginásios poliesportivos do Sesi dos bairros:
  • Aviso
  • Conceição
  • Nova Esperança
  • Bebedouro
  • Interlagos II
Haverá distribuição de senhas para a organização das filas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é preciso chegar antes do horário, visto que há doses suficientes para vacinar a população desse público. Os adolescentes serão vacinados com o imunizante da Pfizer, por enquanto o único autorizado pela Anvisa para aplicação em menores de 18 anos no Brasil.
Além dos adolescentes, pessoas de qualquer faixa etária acima dos 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina podem se dirigir a um dos postos de vacinação.
O secretário Municipal de Saúde, Saulo Meirelles, ressalta que o ato de abrir a vacinação para outros grupos não prejudicará o público-alvo atual que não recebeu a primeira dose da vacina ou quem está no período de receber a segunda dose e a terceira dose.
“A vacinação dos adolescentes e a dose reforço em pessoas mais vulneráveis ao vírus irá aumentar o escudo imunológico contra a doença em todo o município, mas nosso alerta e a nossa busca continua por aqueles cidadãos que ainda não se dirigiram para receber a primeira dose e a segunda dose, no prazo no cartão de vacinação”, disse o secretário.
As unidades de saúde do município também continuam vacinando os idosos com 60 anos acima com a dose de reforço. Até o momento, Linhares já aplicou 181.294 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 111.610 com a primeira dose, 63.259 com a segunda, e 5.525 com a dose única.

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