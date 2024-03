O jornalista Paulo Pestana, de 65 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (11), em Brasília, logo após dar entrada na emergência de um hospital com sintomas compatíveis com a dengue. A causa da morte não foi divulgada pelo hospital.



O velório do comunicador acontece nesta terça-feira (12), a partir das 10h, na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul de Brasília, e o corpo será cremado às 16h em Valparaíso de Goiás.

Paranaense de Ponta Grossa e morando em Brasília desde 1973, Paulo Pestana foi diretor do Jornal Nacional, da TV Globo, e foi um dos articuladores das campanhas de eleição e reeleição do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que decretou luto oficial de três dias.

Luciano Rezende, ex-prefeito de Vitória, usou as redes sociais para lamentar a morte de Pestana, que foi um de seus auxiliares na campanha para reeleição na Prefeitura da Capital em 2016.

“Recebi a triste notícia do falecimento do querido amigo Paulo Pestana, que foi responsável por nossa vitoriosa campanha de reeleição para a Prefeitura de Vitória em 2016. Muito obrigado por tudo e sincero pesar e abraço aos seus familiares, Pestana”, escreveu Luciano no X, antigo Twitter.

