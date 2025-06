Morre o empresário Nerzy Dalla Bernardina, fundador da Alcon

O empresário Nerzy Dalla Bernardina, fundador da Usina Alcon, faleceu aos 85 anos na madrugada deste domingo (29), em São Paulo, vítima de insuficiência cardíaca. Natural de Colatina, ele deixa filhos e netos, e uma trajetória reconhecida como exemplo de trabalho, dedicação e liderança no cenário capixaba.



A Alcon, fruto da visão empreendedora de Nerzy e fundada em 1981, despontou como um marco no desenvolvimento do Norte do Espírito Santo. A empresa, que teve início na pequena comunidade de Sayonara, no Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, foi pioneira ao se beneficiar do programa Pró-Álcool, estabelecido pelo Governo Geisel na década de 1980.