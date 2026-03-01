Morreu no sábado (28), aos 96 anos, Sara Victalino Gueiros Dodd, amplamente reconhecida por sua atuação na Igreja Cristã Maranata (ICM). Em publicação nas redes sociais, a igreja comunicou o falecimento e destacou a trajetória da religiosa: “Com pesar, comunicamos o passamento da irmã Sara Gueiros Dodd, serva muito usada pelo Senhor na Sua Obra”.



O culto de passamento foi realizado neste domingo (1) às 11h30, com transmissão via satélite e também pelo YouTube, para que todas as igrejas pudessem acompanhar. A nota cita ainda o versículo bíblico: “Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.” (Sl 116:15).

Sara teve papel fundamental na consolidação do trabalho voltado à educação de crianças e adolescentes dentro da ICM. Em 1984, ao perceber a importância do ensino religioso para os pequenos, deu início ao projeto das professoras, que atende classes divididas por faixa etária — de bebês a adolescentes.

As voluntárias atuam tanto na transmissão dos ensinamentos bíblicos quanto em ações sociais, acompanhando de perto as necessidades das famílias. As informações sobre a atuação feminina na igreja e a criação do projeto educacional foram publicadas pela Revista Oeste.

Sara Victalino Gueiros Dodd. Crédito: Maranata/Divulgação

Em 2022, Sara foi uma das homenageadas na sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para entrega da Comenda de Mérito Legislativo Gedelti Victalino Teixeira Gueiros. A honraria reconhece pessoas que contribuem com a propagação da palavra de Deus e a trajetória da igreja, fundada no Espírito Santo e presente em diversos países. A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e louvor, refletindo o reconhecimento àqueles que ajudaram a construir a história da instituição da qual Sara foi uma das figuras mais emblemáticas.

A Gazeta integra o Saiba mais