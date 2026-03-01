Morreu no sábado (28), aos 96 anos, Sara Victalino Gueiros Dodd, amplamente reconhecida por sua atuação na Igreja Cristã Maranata (ICM). Em publicação nas redes sociais, a igreja comunicou o falecimento e destacou a trajetória da religiosa: “Com pesar, comunicamos o passamento da irmã Sara Gueiros Dodd, serva muito usada pelo Senhor na Sua Obra”.
O culto de passamento foi realizado neste domingo (1) às 11h30, com transmissão via satélite e também pelo YouTube, para que todas as igrejas pudessem acompanhar. A nota cita ainda o versículo bíblico: “Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.” (Sl 116:15).
Sara teve papel fundamental na consolidação do trabalho voltado à educação de crianças e adolescentes dentro da ICM. Em 1984, ao perceber a importância do ensino religioso para os pequenos, deu início ao projeto das professoras, que atende classes divididas por faixa etária — de bebês a adolescentes.
As voluntárias atuam tanto na transmissão dos ensinamentos bíblicos quanto em ações sociais, acompanhando de perto as necessidades das famílias. As informações sobre a atuação feminina na igreja e a criação do projeto educacional foram publicadas pela Revista Oeste.
Em 2022, Sara foi uma das homenageadas na sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para entrega da Comenda de Mérito Legislativo Gedelti Victalino Teixeira Gueiros. A honraria reconhece pessoas que contribuem com a propagação da palavra de Deus e a trajetória da igreja, fundada no Espírito Santo e presente em diversos países. A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e louvor, refletindo o reconhecimento àqueles que ajudaram a construir a história da instituição da qual Sara foi uma das figuras mais emblemáticas.
