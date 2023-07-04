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Obituário

1951
2023
Morre a jornalista Maura Miranda, 1ª apresentadora de TV negra do ES
Aos 72 anos, ela estava internada desde o mês de junho no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra;  morte foi confirmada nessa segunda-feira (3)

Alberto Borém

Estagiário

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 10:36

Publicado em

04 jul 2023 às 10:36
Morreu nessa segunda-feira (3) Maura Miranda, aos 72 anos, que trabalhou na TV Gazeta em diferentes funções por 10 anos e foi a primeira apresentadora negra na história do jornalismo no Espírito Santo. A jornalista entrou na TV Gazeta em 1977, atuando também como repórter. Ela estava internada desde o mês de junho no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A causa da morte não foi divulgada. Maura Miranda nasceu em Cachoeiro de Itapemirim no dia 4 de junho de 1951.
Ao longo da carreira, Maura participou diretamente de duas produções conhecidas e premiadas: "Os Pomeranos", que mostrou a história do povo alemão no Espírito Santo; e "Lugar de toda pobreza", sobre a vida de moradores no bairro São Pedro, em Vitória, na década de 1980. Este último causou impacto, pressionando o poder público a promover obras de saneamento básico e urbanização na região.

Maura Miranda foi a primeira apresentadora negra do ES

Maura Miranda também trabalhou na TV Vitória, TV Tribuna, Jornal A Tribuna, TV Educativa do Estado, Rádio Espírito Santo e na comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Em 2016, a TV Gazeta promoveu reportagens especiais em comemoração aos 40 anos do jornal. Em uma entrevista especial, Maura contou como o jornalismo havia mudado desde então. Segundo Maura, na época em que ela apresentava, o estilo era "muito tradicional".
"[O jornal] era muito tradicional. Era uma coisa robotizada. A gente tinha que ser robô. Não podia errar. Se errar, fingia, passava batido. E a roupa era igual ao texto"
Maura Miranda - Jornalista que trabalhou na TV Gazeta
Perguntada sobre o que achava das mudanças no jornalismo, com maior dinâmica e um novo estilo, Maura Miranda elogiou os jornalistas da TV Gazeta e aprovou o que classificou como "democracia".
"O apresentador está na casa, ele vai para a casa do telespectador. O apresentador se aproximou e disse ao telespectador: 'eu sou igual a você'. Antes, eu achava que era um pouco de ditadura. Agora, com essa democracia, é fantástica", afirmou.
A jornalista Maura Miranda em uma entrevista especial em 2016
A jornalista Maura Miranda em uma entrevista especial em 2016 Crédito: Cedoc | TV Gazeta
Por fim, ela ainda celebrou os 40 anos da TV Gazeta, comemorados em 2016.
"Eu tenho um grande prazer de ter participado dessa grande família. A TV Gazeta só surpreende e evolui, o caminho é esse", finalizou.
Morre a jornalista Maura Miranda, primeira apresentadora de TV negra do ES

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