Tronco centenário é encontrado soterrado em cais no Norte do ES

Madeira do século 19 foi localizada abaixo da raiz de uma árvore que era retirada no cais do município. Objeto será exposto em museu madeireiro que é construído no município

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 12:16 - Atualizado há 6 anos

Tronco de árvore centenária foi encontrado no cais de Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra

O tronco de uma árvore centenária foi encontrado soterrado no Cais de Conceição da Barra, Região Norte do Estado, nesta quarta-feira (09). O objeto foi localizado durante uma escavação para retirar uma árvore condenada do local.

Segundo o historiador e técnico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Salomão da Silva Pinto, a descoberta é muito importante, pois ajuda a contar o ciclo madeireiro vivido na cidade.

“Este tronco é provavelmente do século 19. As madeiras eram retiradas da cidade, trazidas através da Maria Fumaça até o cais e então eram embarcadas em navios. Em seguida, eram levadas para o Rio de Janeiro. Essas madeiras eram usadas no mercado interno e a maioria era peroba, uma espécie rara hoje em dia aqui no Estado”, explicou.

Durante o transporte, era comum algum tronco se perder e deve ter sido o que aconteceu com a madeira que estava soterrada, de acordo com Salomão. Ele ainda lembrou que, em julho de 2015, outro tronco centenário foi localizado enterrado em uma praia de Conceição da Barra.

“Foi uma surpresa encontrar mais um tronco, ele estava abaixo da raiz da árvore que era retirada do cais. Essa descoberta é importante, pois é um memorial do ciclo madeireiro do nosso município. Inclusive, um galpão onde funcionava uma serraria está sendo restaurado e será feito um museu madeireiro no local. Temos aqui uma réplica da Maria Fumaça que funcionava na época e ela também será levada ao museu”, detalhou.

A previsão é que o museu madeireiro seja inaugurado no primeiro semestre de 2020.

