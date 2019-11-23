Travesti morre após ser atropelada por caminhão no Norte do ES

Travesti morre após ser atropelada por caminhão em Linhares Crédito: Internauta

A Polícia Civil está investigando a morte de uma travesti que foi atropelada por um caminhão, na manhã desta sexta-feira (22), no Centro de Linhares , na região Norte do Estado. Testemunhas relataram ter ocorrido uma briga entre a vítima e o motorista, minutos antes do atropelamento. Segundo a polícia, imagens registraram a vítima pendurada no caminhão antes do atropelamento, e investiga se ela caiu ou foi empurrada. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada ao local por volta das 7h10 da manhã. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, investigadores estiveram no local e conversaram com testemunhas que relataram que a briga entre a vítima e o motorista durou de 30 a 40 minutos. Ainda segundo a polícia, imagens de câmeras de monitoramento estão sendo recolhidas para auxiliar nas investigações.