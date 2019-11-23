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Travesti morre após ser atropelada por caminhão no Norte do ES

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), no Centro de Linhares; Polícia Civil investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 21:29

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 21:29

Travesti morre após ser atropelada por caminhão em Linhares Crédito: Internauta
A Polícia Civil está investigando a morte de uma travesti que foi atropelada por um caminhão, na manhã desta sexta-feira (22), no Centro de Linhares, na região Norte do Estado. Testemunhas relataram ter ocorrido uma briga entre a vítima e o motorista, minutos antes do atropelamento. Segundo a polícia, imagens registraram a vítima pendurada no caminhão antes do atropelamento, e investiga se ela caiu ou foi empurrada. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada ao local por volta das 7h10 da manhã. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML)  da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, investigadores estiveram no local e conversaram com testemunhas que relataram que a briga entre a vítima e o motorista durou de 30 a 40 minutos. Ainda segundo a polícia, imagens de câmeras de monitoramento estão sendo recolhidas para auxiliar nas investigações.
A polícia agora quer saber se a vítima foi empurrada ou caiu do veículo, já que em um dos vídeos ela é vista pendurada no caminhão em movimento. Na próxima segunda-feira (25), novas diligências serão realizadas na tentativa de identificar o motorista  e esclarecer o que de fato aconteceu.

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