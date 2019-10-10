ES 248

Táxi capota em grave acidente em rodovia de Linhares

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas; vídeo mostra quatro pessoas caídas no chão

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:01 - Atualizado há 6 anos

Táxi com cinco pessoas capota em estrada de Linhares 1 de 4

Um táxi com seis pessoas capotou na ES 248, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, pouco antes do meio-dia, nesta quinta-feira (10). Duas pessoas morreram na hora. Outras três vítimas foram socorridas em estado grave: duas para o Hospital Rio Doce e uma para o Hospital Geral de Linhares.

Dentre as vítimas que morreram no local, o único identificado era o ajudante de pedreiro Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos. Já as pessoas que sobreviveram ao acidente são: Leonardo Gama, de 27 anos; Ivanide Ferreira Souza Honorato, de 48 anos; e o mecânico Marcelo de Oliveira de Jesus, de 33 anos, que dirigia o carro.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta Norte, o veículo saiu de Linhares e seguia sentido Colatina. Próximo ao trevo da Lagoa Nova, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Com o impacto do capotamento, pelo menos quatro dos ocupantes foram lançados para fora do automóvel.

A causa do acidente ainda é desconhecida e só poderá ser confirmada após finalizado o trabalho da perícia da Polícia Civil. No entanto, o Sargento Torezani, que atendeu a ocorrência, acredita que tenha sido motivado por excesso de velocidade. "Como o local é uma reta, o motorista provavelmente estava trafegando em alta velocidade e perdeu o controle sob o veículo", analisou.

O corpo da mulher que morreu ainda no local foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será identificado e liberado por familiares.

Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante lento na região. As pistas foram totalmente liberadas por volta das 14 horas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta