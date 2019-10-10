Home
Táxi capota em grave acidente em rodovia de Linhares

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas; vídeo mostra quatro pessoas caídas no chão

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:01

 - Atualizado há 6 anos

Táxi com cinco pessoas capota em estrada de Linhares

Acidente grave aconteceu na entrada da Lagoa Nova, em Linhares por Internauta
1 de 4
Acidente grave aconteceu na entrada da Lagoa Nova, em Linhares por Internauta

Um táxi com seis pessoas capotou na ES 248, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, pouco antes do meio-dia, nesta quinta-feira (10). Duas pessoas morreram na hora. Outras três vítimas foram socorridas em estado grave: duas para o Hospital Rio Doce e uma para o Hospital Geral de Linhares.

Dentre as vítimas que morreram no local, o único identificado era o ajudante de pedreiro Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos. Já as pessoas que sobreviveram ao acidente são: Leonardo Gama, de 27 anos; Ivanide Ferreira Souza Honorato, de 48 anos; e o mecânico Marcelo de Oliveira de Jesus, de 33 anos, que dirigia o carro.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta Norte, o veículo saiu de Linhares e seguia sentido Colatina. Próximo ao trevo da Lagoa Nova, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Com o impacto do capotamento, pelo menos quatro dos ocupantes foram lançados para fora do automóvel.

A causa do acidente ainda é desconhecida e só poderá ser confirmada após finalizado o trabalho da perícia da Polícia Civil. No entanto, o Sargento Torezani, que atendeu a ocorrência, acredita que tenha sido motivado por excesso de velocidade. "Como o local é uma reta, o motorista provavelmente estava trafegando em alta velocidade e perdeu o controle sob o veículo", analisou.

O corpo da mulher que morreu ainda no local foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será identificado e liberado por familiares.

Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante lento na região. As pistas foram totalmente liberadas por volta das 14 horas.

