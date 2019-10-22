Home
Suspeitos de matar ciclista capixaba são ouvidos em Tocantins

Alexsandro Nascimento Dutra, de 41 anos, foi morto no último domingo (20) e a suspeita é que ele foi empurrado da ponte do Rio Tocantins. Cinco suspeitos foram ouvidos e um confessou que feriu o capixaba com um facão, mas negou tê-lo jogado da ponte

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:58

 - Atualizado há 6 anos

Alexsandro com sua bicicleta em cima da ponte do Rio Tocantins, de onde teria sido empurrado Crédito: Reprodução/Facebook

As investigações para identificar os suspeitos de matar o ciclista capixaba Alexsandro Nascimento Dutra, de 41 anos, em Aguiarnópolis, Tocantins, estão em andamento. A Polícia Civil do estado informou que cinco acusados já foram ouvidos.

Um dos suspeitos confessou que se desentendeu com a vítima e que desferiu um golpe de facão na mão de Alexsandro. O facão usado para lesioná-lo passa por perícia. No entanto, o homem negou ter empurrado o ciclista da ponte do Rio Tocantins.

O caso é investigado como um homicídio pela Delegacia de Polícia de Aguiarnópolis, no Extremo Norte de Tocantins. O crime aconteceu no último domingo (20). Alexsandro estava ferido após se desentender com desconhecidos e teria sido jogado de cima da ponte entre a cidade e Extremo, no Maranhão.

Alexsandro era natural de Pedro Canário, na Região Norte do Espírito Santo. Ele fazia uma viagem de bicicleta saindo de Tailândia, no Pará, até o Rio Grande do Sul quando foi assassinado no Pará.

