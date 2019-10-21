Home
Rua em Colatina interditada há seis anos segue sem previsão de obras

Rua em Colatina interditada há seis anos segue sem previsão de obras

Após as chuvas de 2013,  via cedeu mais de um metro, ao lado de barranco; moradores esperam solução, mas ainda não há prazo, segundo a prefeitura

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:48

 - Atualizado há 6 anos

A Rua Pedro Rosa fica no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Com medo e no aguardo de providências. É assim que os moradores da Rua Pedro Rosa, em Colatina, vivem há seis anos. Por causa das fortes chuvas de 2013, a via afundou e se tornou uma área de risco. Desde então, quem vive por lá aguarda a construção de um muro de contenção, que até hoje não saiu do papel. 

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que não há previsão para a abertura da licitação ou para o início das obras. Porém, garantiu que segue tentando os recursos necessários junto ao Governo Federal e que a situação da Rua Pedro Rosa não foi esquecida. A Secretaria de Obras também voltará ao local para estudar uma solução paliativa.

PREOCUPAÇÃO

“Naquele ano, a terra da ribanceira aqui do lado desabou e, com isso, a rua cedeu, mais ou menos, 1,80m. Na época, os bombeiros fizeram uma vistoria e a Defesa Civil até pediu para algumas pessoas deixarem as casas. Eu mesma fui uma das que saiu daqui. Ficou muito perigoso”, relembrou a dona de casa Teresa Silvestre.

"Tem quem peça pela liberação completa da via, mas precisamos de segurança antes", defende Teresa Silvestre Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

A princípio, segundo os moradores, nenhum automóvel poderia passar pela rua. No entanto, os veículos leves acabaram liberados com o passar do tempo. “O ideal era não passar automóvel nenhum, mas agora está proibida apenas a passagem de veículos pesados, porque antes era uma situação complicada demais”, explicou o pedreiro Ângelo Vechi.

"A prefeitura tinha que olhar para a gente com mais carinho", desabafa Ângelo Vechi Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Sem caminhões de entrega, de gás ou de coleta de lixo podendo passar na porta, os moradores continuam aguardando a construção de um muro para voltarem a viver normalmente. Nesses seis anos, porém, a Prefeitura de Colatina apenas colocou lonas na encosta e construiu uma espécie de meio-fio para evitar que novas chuvas causem mais deslizamentos.

"Só volto a dormir tranquila quando o muro for construído", confessa Zulmira Vechi Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Agora, com o verão chegando novamente, a aposentada Zulmira Vechi fica ainda mais preocupada. “Com a pancada que deu essa noite, por exemplo, o meu coração treme e eu até rezo. Será que a minha casa vai descer outra vez? Não pode acontecer a mesma tragédia de novo”, disse ela, que teve parte da casa desabada em 2013.

SEM SOLUÇÃO À VISTA

