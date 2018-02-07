Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas

Rio Doce passa dos 5 metros e atinge cota de atenção em Colatina

A previsão do Incaper é de que as chuvas continuem nessas regiões até quinta-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 00:27

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 00:27

Nível do Rio Doce passa do cinco metros em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
O Rio Doce, em Colatina, atingiu a cota de atenção na tarde desta terça-feira (6). As águas já invadiram o cais do Sol Poente, no Centro da cidade. O nível do rio chegou a 5,28 metros às 19 horas desta terça. A cota de atenção é 5,7 metros. A previsão do Incaper é de que as chuvas continuem nessas regiões até quinta-feira (8).
Nível do Rio Doce passa do cinco metros em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Apenas nos primeiros dias de fevereiro choveu 129 mm em Colatina, bem mais que no mês inteiro de janeiro, quando foram registrados 80 mm de chuva.
Com o rio mais cheio, aumenta também a turbidez, ou seja a quantidade de partículas em suspensão na água. Nesta terça, o nível de turbidez estava em 385 NTU. No entanto, segundo a Sanear, responsável pelo tratamento e distribuição da água na cidade, o número é normal e não atrapalha o fornecimento.
Nível do Rio Doce passa do cinco metros em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados