Rio Doce passa dos 5 metros e atinge cota de atenção em Colatina

Nível do Rio Doce passa do cinco metros em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

O Rio Doce, em Colatina, atingiu a cota de atenção na tarde desta terça-feira (6). As águas já invadiram o cais do Sol Poente, no Centro da cidade. O nível do rio chegou a 5,28 metros às 19 horas desta terça. A cota de atenção é 5,7 metros. A previsão do Incaper é de que as chuvas continuem nessas regiões até quinta-feira (8).

Nível do Rio Doce passa do cinco metros em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Apenas nos primeiros dias de fevereiro choveu 129 mm em Colatina, bem mais que no mês inteiro de janeiro, quando foram registrados 80 mm de chuva.

Com o rio mais cheio, aumenta também a turbidez, ou seja a quantidade de partículas em suspensão na água. Nesta terça, o nível de turbidez estava em 385 NTU. No entanto, segundo a Sanear, responsável pelo tratamento e distribuição da água na cidade, o número é normal e não atrapalha o fornecimento.