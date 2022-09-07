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No Norte do ES

Profissionais de enfermagem interditam via durante protesto em Linhares

A manifestação começou por volta das 17h, na altura do km 151 da BR 101. A PRF comunicou, pelas redes sociais, que o trânsito está fluindo em sistema de pare e siga
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 set 2022 às 18:15

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 18:15

Enfermeiros realizam protesto em Linhares
A manifestação dos enfermeiros causou a interdição da rodovia da BR 101 Crédito: Redes sociais
Profissionais de enfermagem estão realizando um protesto no final da tarde desta quarta-feira (7) na altura do km 151 da BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 50 manifestantes participam do evento que deixou a rodovia interditada.
A lei que criou um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros, aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), foi suspensa no domingo (4) pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar (PM), a manifestação começou por volta das 17h perto da ponte Joaquim Calmon  (Rio Doce).

Enfermeiros realizam protesto em Linhares e deixam via interditada

Além disso, a polícia informou que o protesto deixou a ponte interditada. No entanto, às 17h30, o lado de uma pista foi liberado. A PRF comunicou, pelas redes sociais, que o trânsito está fluindo em sistema de pare e siga.
Mais informações em instantes.

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