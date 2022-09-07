Profissionais de enfermagem interditam via durante protesto em Linhares

Profissionais de enfermagem estão realizando um protesto no final da tarde desta quarta-feira (7) na altura do km 151 da BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 50 manifestantes participam do evento que deixou a rodovia interditada.
A lei que criou um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros, aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), foi suspensa no domingo (4) pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar (PM), a manifestação começou por volta das 17h perto da ponte Joaquim Calmon (Rio Doce).
Enfermeiros realizam protesto em Linhares e deixam via interditada
Além disso, a polícia informou que o protesto deixou a ponte interditada. No entanto, às 17h30, o lado de uma pista foi liberado. A PRF comunicou, pelas redes sociais, que o trânsito está fluindo em sistema de pare e siga.
Mais informações em instantes.