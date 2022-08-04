Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro sanciona piso salarial de R$ 4.750 para a enfermagem
Novo valor

Bolsonaro sanciona piso salarial de R$ 4.750 para a enfermagem

Presidente, porém, vetou o trecho que previa o reajuste anual pela inflação valor mínimo a ser pago à categoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2022 às 19:08

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 19:08

  • MATHEUS TEIXEIRA E MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou nesta quinta-feira (4), em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.
Com isso, fica fixada a remuneração mínima de R$ 4.750 para os enfermeiros. Técnicos em enfermagem devem receber 70% desse valor (R$ 3.325), e auxiliares de enfermagem e parteiros, 50% (R$ 2.375).
Enfermeira, profissional da saúde, enfermagem
Enfermeira com paciente: proposta de novo piso salarial havia sido aprovada pelo Congresso em julho Crédito: Freepik
A proposta foi aprovada mês passado pelo Congresso e ganhou força nos últimos anos pelo fato de o trabalho desses profissionais ter sido essencial durante a pandemia da Covid-19.
O chefe do Executivo não discursou, mas foi exaltado pela plateia de enfermeiros. Eles gritavam "a enfermagem venceu", após a cerimônia. O governo ainda não publicou um Diário Oficial da União extra sobre o tema.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que celebrou a sanção da medida e confirmou que o presidente vetou o trecho que previa o reajuste anual pela inflação, medida pelo INPC, do valor mínimo a ser pago a essas categorias.
"Infelizmente, o presidente teve que vetar o artigo ​15D, em que há problemas de inconsistência, mas o cerne do projeto foi preservado e a enfermagem do Brasil está muito feliz", disse.
Segundo integrantes do governo, não é necessária uma medida para compensar o aumento de despesas com a criação do piso para enfermeiros.
O projeto não criaria um gasto permanente à União, pois os profissionais são contratados como se fossem terceirizados ou já recebem acima do piso criado.
Por isso, o governo não precisaria criar uma nova receita ou fazer um corte de despesa para compensar a sanção do projeto.
Bolsonaro já vinha indicando que iria sancionar o projeto. A aliados em conversas reservadas, ele tem afirmado que seria um tiro no pé vetar a matéria às vésperas da eleição.
Prefeitos e governadores, porém, pressionaram contra a medida. Isso porque, a maioria dos profissionais da área são vinculados a estados e municípios e o impacto financeiro da instituição do piso recairá principalmente sobre eles.
O presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Zukowski, chegou a ter uma reunião com Bolsonaro no início de julho para pedir apoio a uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que proíbe o governo federal de criar novas despesas aos demais entes da federação.
Segundo Zukowski, o chefe do Executivo se comprometeu em apoiar a proposta no parlamento. No entanto, isso não abrangeu o piso da enfermagem, que já havia sido aprovado na época.
Para aprovar o piso, o Congresso teve que votar dois projetos. Um deles é uma PEC cujo objetivo foi deixar claro que um projeto de lei trataria do piso salarial para a categoria.
Isso porque, sem a PEC, havia o risco de o projeto ser legalmente questionado, já que poderia dar margem à interpretação de que um Poder avança sobre as prerrogativas de outro ao propor um valor salarial para o piso.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou durante a cerimônia e disse que Bolsonaro lhe deu a missão de viabilizar a sanção da matéria "de qualquer forma".

Veja Também

Bolsonaro sugere apuração de votos semelhante à da Mega-Sena

Polícia Federal faz operação contra crimes de abuso sexual infantil

Ministério da Saúde aprova protocolo para diagnóstico de TDAH

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Ministério da Saúde Saúde Enfermagem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Guerra no Irã pressiona futuro de Catar e Emirados Árabes: 'Existência por gerações pode estar em risco'
Imagem de destaque
Agente funerário escondeu mais de 30 corpos, enganou famílias e embolsou dinheiro de enterros
Imagem de destaque
Ovo de Páscoa caseiro: 8 receitas fáceis e econômicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados