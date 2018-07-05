Procurado pela Interpol por homicídio é preso com armas no ES

Herivelto Tavares da Cunha estava sendo procurado pela polícia Crédito: Divulgação/PM

Um homem que estava sendo procurado pelas polícias Civil, Federal e também pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, foi preso na manhã desta quarta-feira (04), em Nova Venécia, região Noroeste do Estado.

Herivelto Tavares da Cunha, 26 anos, é acusado de cometer o crime de homicídio contra a vítima Claudinei Pirovani, ocorrido em 2014, na cidade de Ibitirama, no Sul do Estado.

A equipe da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Aracruz, com apoio de policiais civis e militares de Nova Venécia, realizou uma operação que resultou na prisão do acusado.

PRISÃO

A equipe da 13ª Delegacia Regional de Aracruz obteve informação de que o foragido se escondia em uma propriedade rural de Nova Venécia.

Desta forma, solicitou o apoio da Polícia Civil do município e ao Serviço Reservado do 2º Batalhão da PMES para uma operação conjunta.

Armas e munições foram encontradas na casa do suspeito Crédito: Divulgação/PM

O detido foi autuado pelos policiais em flagrante delito, além do mandado de prisão em aberto.

Na residência do suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com 65 munições, uma pistola modelo 635 com 10 munições, 180 munições calibre 22 e uma espingarda de ar comprimido.