Polícia investiga ossada de duas crianças encontradas na zona Rural de Vila Pavão

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 23:00
- Atualizado há 6 anos
Uma história cercada de mistério chamou a atenção dos moradores da pequena cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. O coveiro de um cemitério localizado no distrito de Praça Rica, na zona Rural da cidade, acionou a polícia após encontrar novas covas que, segundo ele, não foram feitas pelos funcionários do local. O curioso é que o último enterro no cemitério ocorreu há, pelo menos, 90 dias.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados na noite desta segunda-feira (21). Segundo relato do coveiro, ele estava fazendo a limpeza quando encontrou a ossada de duas crianças. Ao verificar o local, os restos mortais foram encontrados e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia que atende a região. Segundo a PC não há notícia recente de desaparecidos na localidade e, até o momento, não há nenhum indício de crime.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o