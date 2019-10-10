Acidente grave

Mecânico dirigia táxi que capotou em Linhares e ia devolver ao dono

Internado em estado grave, o mecânico Marcelo Oliveira de Jesus dirigia o veículo no momento do acidente; capotamento deixou duas pessoas mortas em Linhares

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 20:09 - Atualizado há 6 anos

Depois de seis dias sem poder trabalhar, o taxista Lucas de Oliveira Fragoso ia receber o carro consertado na manhã desta quinta-feira (10). No entanto, a devolução do veículo acabou em um capotamento que deixou duas pessoas mortas e outras quatro gravemente feridas. O acidente aconteceu na ES 248, em Linhares, no Norte do Estado.

“Deixei meu carro com o Marcelo (mecânico que dirigia o carro, de acordo com testemunhas) para fazer a manutenção e trocar a bomba de água, que estava com problema. Isso foi no último dia 4, e a previsão era de ser entregue hoje, entre 9h e 9h30. Quando foi por volta das 12h, eu fiquei sabendo do que tinha acontecido”, contou o taxista.

Táxi com cinco pessoas capota em estrada de Linhares 1 de 4

Por causa do capotamento, o carro deu perda total e Lucas viu anos de trabalho serem jogados fora. “Foram sete anos como taxista, era o meu ganha-pão. Agora eu não sei o que fazer, porque o carro, que não tinha seguro, ficou completamente destruído”, desabafou. “E eu não tenho dinheiro para comprar outro”, completou.

De acordo com ele, o próprio irmão havia indicado o trabalho de Marcelo de Oliveira de Jesus, de 33 anos, que está internado em estado grave no Hospital Geral de Linhares. “Essa confiança, hoje, foi quebrada. Por causa do prejuízo, fiz um boletim de ocorrência. Quero justiça, mas também torço para ele sobreviver, pela família dele”, explicou Lucas. Ele afirma não conhecer as outras pessoas que estavam no veículo.

O taxista Lucas de Oliveira Fragoso trabalha no ponto da rodoviária do Centro de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O ACIDENTE

O capotamento na ES 248 aconteceu pouco antes das 12h desta quinta-feira (10), próximo ao trevo da Lagoa Nova, em Linhares. Uma mulher, de identidade não revelada, e o ajudante de pedreiro Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos, morreram na hora.

Além do mecânico Marcelo, outras três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para hospitais da cidade: Leonardo Gama, de 27 anos; Ivanide Ferreira Souza Honorato, de 48 anos; e Monyelle Pereira Costa, 20 anos.

A causa do acidente ainda é desconhecida e só poderá ser confirmada após finalizado o trabalho de perícia. No entanto, o Sargento Torezani, que atendeu a ocorrência, acredita que tenha sido motivado por excesso de velocidade.

O corpo da mulher que morreu no local segue no Serviço Médico (SML) de Linhares, onde será identificado e liberado por familiares.

