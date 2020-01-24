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Violência

Jovem é morto em avenida de Linhares

De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 21:09
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no Bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (23). O crime ocorreu no final da manhã.
Segundo a Polícia Militar, Arthur Damião Nunes Guillermo passava de bicicleta em uma avenida do bairro, quando foi atingido por tiros.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve local para prestar socorro, mas o jovem já estava morto. O corpo de Arthur foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido e as investigações do crime serão conduzidas pela Delegacia Regional de Linhares.

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