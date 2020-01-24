Jovem é morto em avenida de Linhares

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no Bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (23). O crime ocorreu no final da manhã.

Segundo a Polícia Militar, Arthur Damião Nunes Guillermo passava de bicicleta em uma avenida do bairro, quando foi atingido por tiros.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve local para prestar socorro, mas o jovem já estava morto. O corpo de Arthur foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.