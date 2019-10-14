Noite violenta

Jovem é baleado e morre em frente a forró em Linhares

Vítima tem 20 anos e estava em uma casa de shows em Bebedouro quando foi chamado por suspeitos e acabou baleado do lado de fora. Ele morreu na hora

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 12:27 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Horas depois que um rapaz morreu após ser baleado em uma boate no bairro Palmital, em Linhares, Região Norte do Estado, um crime parecido aconteceu no distrito de Bebedouro, por volta das 22h30 deste domingo (13). Um jovem de 20 anos foi baleado do lado de fora de um forró e morreu na hora.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome informado, estava dentro da casa de shows quando foi chamada para ir do lado de fora. Quando o jovem saiu da boate, foi baleado. Nenhuma testemunha soube informar aos militares sobre a autoria ou a motivação do crime.

A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi morta com um tiro na testa e outros três na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se algum suspeito foi detido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta