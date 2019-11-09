Incêndio atinge plantação de eucalipto em Montanha

Incêndio de grandes proporções em Montanha Crédito: Foto do internauta

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma plantação de eucalipto e se alastrou pela mata na zona rural Montanha , no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (09).

O fogo atingiu também uma área do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) da cidade onde há um projeto de pesquisa sobre abelhas. As chamas, no entanto, não chegaram no prédio da instituição. Com o avanço do fogo e a grande quantidade de fumaça, famílias tiveram que sair da região. Um vídeo, inclusive, mostra o desespero em uma fazenda

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Segundo nota do Ifes, as chamas teriam começado na área da empresa de celulose Suzano. Os servidores do campus e moradores da região conseguiram conter o fogo que estava se alastrando para as casas da comunidade Palhinha. Já a Suzano informou que após identificar o incêndio "acionou imediatamente a sua brigada, que está atuando no controle das chamas". Não confirmou, no entanto, se o fogo teve início em sua área.

Até na noite deste sábado, uma equipe do Corpo de Bombeiros fazia o trabalho de contenção das chamas usando um carro pipa da prefeitura. De acordo com a assessoria da corporação, o incêndio foi em vegetação e nenhuma casa foi atingida. A corporação diz que o início do fogo pode ter sido provocado devido a intensidade de calor e a grande estiagem na região. Não há informações sobre o tamanho da área destruída pelas chamas.

O secretário de Comunicação da Prefeitura de Montanha, Marcos Coutinho, disse que a prefeitura também disponibilizou homens da defesa civil e dos serviços urbanos para ajudar na contenção do fogo. "Foram criados aceiros com as máquinas da prefeitura para impedir que chegasse a dois bairros e ao Ifes. Além disso, trabalhamos juntamente com os Bombeiros para conter as chamas. Agora à noite, os focos diminuíram bastante, mas acreditamos que até amanhã deva estar controlado", observou o secretário.