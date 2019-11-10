Vídeo: famílias fogem para escapar de incêndio na zona rural de Montanha

A gente via a fumaça nos eucaliptos, mas não sabia onde estava o fogo, se estava chegando ou não. Quando vimos o fogo, ele avançou rapidamente assim como a fumaça. Não sabíamos que o fogo estava muito próximo. Um rapaz de moto passou na estrada, parou e nos avisou que o fogo estava muito próximo. Peguei o carro e fui ver, voltei em casa correndo, pois realmente estava perto e falei sai todo mundo daqui. Sem falar que as crianças ainda se trancaram em casa achando que iriam se proteger, quando comecei a gritar. Aí ficamos do lado de fora e elas trancadas dentro de casa, sem saberem abrir a porta. Até que conseguimos que eles abrissem para que pudéssemos sair da fazenda.