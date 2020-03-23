Homem é morto a tiros no Centro de Sooretama, no Norte do ES

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (22), no Centro de Sooretama, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 19h30. Ele estava em uma motocicleta com outro homem, que também acabou baleado e foi socorrido com vida.
De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas morreu na hora e o outra foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Sooretama. Apesar das buscas, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.