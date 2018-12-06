Fim do surto de malária em Vila Pavão e Barra de São Francisco

Aplicação de inseticida para conter o surto de malária em Vila Pavão e Barra de São Francisco Crédito: Divulgação

O fim do surto de malária nas cidades de Vila Pavão Barra de São Francisco , na região Noroeste do Espírito Santo, foi anunciado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A epidemia aconteceu entre os meses de julho e setembro deste ano. Ao todo, foram 2.300 casos suspeitos da doença, sendo 142 confirmados. Uma pessoa morreu e outras quatro mortes são investigadas. O último caso positivo da região foi registrado no dia 20 de setembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o fim do surto de uma doença é definido após 60 dias sem registros de novos casos. Mesmo assim, os serviços de saúde devem ficar atentos caso surjam mais pessoas infectadas.

Desde que a epidemia de malária foi identificada na divisa entre Vila Pavão e Barra de São Francisco, foi montado pela Sesa, prefeituras locais e Ministério da Saúde um grande cerco de identificação e tratamento das pessoas doentes, além do controle do mosquito Anopheles Darling, que é o hospedeiro e principal vetor na transmissão da malária no Brasil.