Família pede ajuda para encontrar dentista desaparecida no ES

Mayra Braun é de Itaguaçu, na região Noroeste do Estado; o carro dela foi encontrado na cidade de Baixo Guandu

Gazeta Online

Imagem de perfil de Lais Magesky

Lais Magesky

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2019 às 22:49

 - Atualizado há 6 anos

Uma dentista de 25 anos está desaparecida desde as 11h30 da última segunda-feira (12) e a família pede ajuda para encontrá-la. O carro de Mayra Braun foi encontrado embaixo da Ponte do Fontenelle, que liga Colatina a Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.

Aspas de citação

Ela só deixou a chave dentro do carro, tirou a bolsa, o dinheiro com o cartão e os documentos, a carteira de motorista e sumiu. Eu acho que ela deve ter pegado carona ou saiu andando, realmente não sei. Ela nunca fez isso antes

Rosana Braun, 49 anos, mãe de Mayra
Aspas de citação

A família de Mayra já tentou contato com ela por celular, e a última mensagem visualizada no aparelho dela foi por volta das 12h30 de segunda-feira (11). 

Aspas de citação

Disseram que viram uma pessoa pulando da ponte por volta das 12h. Neste horário, ela estava aqui em Itaguaçu, então descartamos esta possibilidade. Ela colocou o carro debaixo da ponte, não teria por que pular

Rosana Braun
Aspas de citação

O irmão de Mayra, também dentista, Frank Braun, informou à reportagem do Gazeta Online que realizou um boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta terça. "Pedimos que, se alguém vir a minha irmã, entre em contato com o 181, diretamente com a polícia. Esperamos encontrá-la logo", afirmou.

Mayra fará aniversário de 26 anos neste mês e mora na cidade Itaguaçu, também na região Noroeste, com a avó. De acordo com Rosana, a filha sempre foi uma pessoa exemplar, que não bebe, não fuma e não mexe com nada ilícito. "Tenho esperanças de encontrar minha filha viva e logo. Estamos sem saber o que aconteceu", disse.

> Pescador desaparece em Linhares

A família acredita que a dentista pode estar desorientada em algum lugar do Estado. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Mayra Braun, deve entrar em contato com a polícia pelo Disque-Denúncia pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

