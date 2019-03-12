Família pede ajuda para encontrar dentista desaparecida no ES

Publicado em 12 de março de 2019 às 22:49
- Atualizado há 6 anos
Uma dentista de 25 anos está desaparecida desde as 11h30 da última segunda-feira (12) e a família pede ajuda para encontrá-la. O carro de Mayra Braun foi encontrado embaixo da Ponte do Fontenelle, que liga Colatina a Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
A família de Mayra já tentou contato com ela por celular, e a última mensagem visualizada no aparelho dela foi por volta das 12h30 de segunda-feira (11).
O irmão de Mayra, também dentista, Frank Braun, informou à reportagem do Gazeta Online que realizou um boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta terça. "Pedimos que, se alguém vir a minha irmã, entre em contato com o 181, diretamente com a polícia. Esperamos encontrá-la logo", afirmou.
Mayra fará aniversário de 26 anos neste mês e mora na cidade Itaguaçu, também na região Noroeste, com a avó. De acordo com Rosana, a filha sempre foi uma pessoa exemplar, que não bebe, não fuma e não mexe com nada ilícito. "Tenho esperanças de encontrar minha filha viva e logo. Estamos sem saber o que aconteceu", disse.
A família acredita que a dentista pode estar desorientada em algum lugar do Estado. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Mayra Braun, deve entrar em contato com a polícia pelo Disque-Denúncia pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.
