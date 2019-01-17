Home
>
Região Norte
>
Dez anos após morte em queda de ponte, destroços viram briga na Justiça

Dez anos após morte em queda de ponte, destroços viram briga na Justiça

Ponte Getúlio Vargas estava desativada desde 1991, porém moradores usavam o local para caminhar. No dia 19 de janeiro de 2009, parte dos vãos da ponte caíram. Uma pessoa morreu