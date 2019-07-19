Acidente

Capotamento na BR 259 deixa quatro pessoas feridas em Baixo Guandu

De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista, de 24 anos, perdeu o controle da direção na altura do bairro Mascarenhas enquanto seguia no sentido Baixo Guandu - Colatina

Publicado em 19 de julho de 2019

Quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas em um capotamento que aconteceu durante a tarde desta quarta-feira (17), na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Com exceção da motorista que tinha uma provável fratura no fêmur, as demais vítimas não apresentavam ferimentos aparentes.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher de 24 anos perdeu o controle da direção na altura do bairro Mascarenhas enquanto seguia no sentido Baixo Guandu – Colatina. O carro, então, saiu da pista, bateu lateralmente em uma árvore e acabou parado praticamente de ponta cabeça, às margens da rodovia federal.

Além de condutora do veículo, estavam no carro o filho dela, um menino de oito anos, um jovem de 22 anos e uma menina de nove anos. Todos permaneceram conscientes e tiveram os primeiros socorros prestados por duas ambulâncias que passavam pelo local no momento do acidente.

A motorista foi a única levada diretamente para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. As crianças foram socorridas inicialmente para o pronto socorro de Baixo Guandu – local onde permaneceu o rapaz – e, depois, encaminhadas para o mesmo hospital estadual da cidade vizinha para fazer tomografias. A BR 259 não precisou ser interditada.

