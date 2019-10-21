Bandidos fazem reféns viajarem mais de 130 km sob mira de arma no ES

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 16:42
- Atualizado há 6 anos
Momentos de terror foram vividos por duas pessoas que foram feitas reféns durante um assalto a um veículo, na noite deste domingo (20). As vítimas, que não tiveram a idade revelada pela polícia, foram abordadas quando estavam no bairro Planalto, em Linhares, na região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, após abordar o veículo, os criminosos assumiram a direção e seguiram pela BR 101 por mais de 130 km. Durante todo o momento os assaltantes fizeram ameaças de morte aos reféns, sob a mira de arma, até libertarem as vítimas na Rodovia do Contorno, no município da Serra, na Grande Vitória. Todo o trajeto durou mais de duas horas.
Livres, eles foram até um posto de combustível no bairro André Carloni onde pediram socorro. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e levou as vítimas até a Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Ainda segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado. O carro das vítimas também não foi encontrado até o momento.
Em nota, a Polícia Civil disse que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
