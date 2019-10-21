Assalto

Bandidos fazem reféns viajarem mais de 130 km sob mira de arma no ES

As vítimas foram feitas reféns em Linhares e foram ameaçadas de morte por mais de duas horas e só conseguiram pedir socorro quando foram deixados em um posto de combustível no município de Serra

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 16:42 - Atualizado há 6 anos

Momentos de terror foram vividos por duas pessoas que foram feitas reféns durante um assalto a um veículo, na noite deste domingo (20). As vítimas, que não tiveram a idade revelada pela polícia, foram abordadas quando estavam no bairro Planalto, em Linhares, na região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, após abordar o veículo, os criminosos assumiram a direção e seguiram pela BR 101 por mais de 130 km. Durante todo o momento os assaltantes fizeram ameaças de morte aos reféns, sob a mira de arma, até libertarem as vítimas na Rodovia do Contorno, no município da Serra, na Grande Vitória. Todo o trajeto durou mais de duas horas.

Livres, eles foram até um posto de combustível no bairro André Carloni onde pediram socorro. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e levou as vítimas até a Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Ainda segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado. O carro das vítimas também não foi encontrado até o momento.

Em nota, a Polícia Civil disse que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

