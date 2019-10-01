Home
Bandidos armados amarram casal e roubam casa no Norte do ES

Três criminosos invadiram a residência, na zona rural do município, na noite desta segunda-feira (30). Eles roubaram objetos pessoais e uma moto. Em seguida, fugiram.

Loreta Fagionato

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 14:11

 - Atualizado há 6 anos

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

A insegurança vivida por moradores do interior de Jaguaré chegou também a Pedro Canário, na Região Norte do Estado. Na noite desta segunda-feira (30), um casal foi feito refém e depois foi amarrado por bandidos armados na zona rural do município. Os criminosos roubaram a residência e depois fugiram.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, de 49 e 56 anos, estavam em casa quando foram surpreendidos por três suspeitos. Um dos acusados portava uma arma longa de dois canos. Os bandidos ameaçaram o casal, que foi amarrado enquanto eles roubaram a residência.

> Encapuzados invadem casa e fazem família e até bebê reféns em Jaguaré

Foram levados frascos de perfume, roupas, uma aliança, um celular e uma motocicleta. Em seguida, os criminosos fugiram, deixando as vítimas amarradas. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados.

"POLICIAMENTO OSTENSIVO"

Em nota, a Polícia Militar informou que está atenta aos crimes que têm acontecido na região atendida pelo 13º Batalhão e ressalta que, conforme sua missão inconstitucional, realiza policiamento ostensivo diariamente em toda a região, com patrulhamento preventivo 24 horas por dia, além de operações constantes de saturação, abordagens e cercos táticos.

“Vale reforçar que a comunidade pode colaborar com a polícia através dos canais oficiais. Fatos como o caso em questão devem ser relatados à polícia através do Disque-Denúncia (181), para que seja investigado pela Polícia Civil”, ressalta a nota.

POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu à demanda feita pela reportagem de A Gazeta. O texto será atualizado quando a resposta for enviada.

