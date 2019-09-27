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Violência no interior

Após série de assaltos, polícia promete reforçar segurança em Jaguaré

Moradores da zona rural do município estão assustados com a ação dos criminosos. Investigações já levaram alguns suspeitos à prisão
Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

27 set 2019 às 08:58

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 08:58

Delegacia de Jaguaré Crédito: Rosi Bredofw TV Gazeta Norte
Há alguns meses, os moradores da zona rural de Jaguaré, Região Norte do Estado, sofrem com a violência e a insegurança. Isso porque criminosos armados e encapuzados trouxeram terror à população.
Os bandidos invadem casas, ameaçam famílias e roubam carros, dinheiro, joias, cartões de crédito e eletrodomésticos.
Já houve casos em que as vítimas foram torturadas e até um bebê de 9 meses ficou com um pé machucado após ser amarrado com abraçadeiras. Com medo, a população rural até evita sair de casa.
POLÍCIA
Cobrada pela população, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) prometeu reforçar a segurança no município.
Segundo a Sesp, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm buscado realizar operações integradas para coibir esse tipo de crime na região. A Sesp informa ainda que a Patrulha Rural foi reativada pela Polícia Militar, mas como são longos os deslocamentos para as áreas rurais, o tempo de resposta a acionamentos fica prejudicado. 
PRISÕES
A secretaria ainda destaca que tem realizado a prisão de assaltantes dessas propriedades nos últimos meses. No último dia 22 de agosto, policiais das delegacias de Boa Esperança e Pinheiros realizaram uma operação para prender uma quadrilha especializada em roubo de veículos e assalto a propriedades rurais.
> Assaltos na zona rural aterrorizam moradores de Jaguaré
“Após levantamentos, descobrimos que os suspeitos estavam escondidos em uma residência localizada na zona rural de Jaguaré. Assim, fomos ao local e efetuamos a prisão de três suspeitos. Foram apreendidos três pistolas 380, seis carregadores, mira telescópica, binóculo, 12 celulares, várias lanternas táticas, duas tocas ninja, R$ 1.483, chaves de veículos roubados, vários óculos e quatro facas de caça”, disse o delegado responsável pela operação, Douglas Trevizani Sperandio.
OUTROS SUSPEITOS DETIDOS
Toucas ninjas apreendidas com suspeitos de assaltos em Jaguaré Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta Norte
Em julho, a PM prendeu assaltantes em flagrante. A equipe policial foi acionada para atender a denúncia de roubo em residência na localidade de Camatinha. As vítimas contaram que dois indivíduos em uma moto chegaram na propriedade e renderam a todos que estavam na residência, levando vários pertences pessoais e uma moto CG de cor vermelha.
> Família é amarrada e trancada em galpão de fazenda em Jaguaré
Durante o deslocamento, os policiais avistaram uma motocicleta fugindo do local e, com apoio de outras duas guarnições, realizaram um cerco e conseguiram interceptar os indivíduos.
Na abordagem, um dos criminosos conseguiu escapar pela mata, mas o outro foi detido e identificado. Com o acusado, de 18 anos, foi apreendido o material do roubo, as motocicletas e um revólver calibre 38 com seis munições intactas e aproximadamente R$ 327. 
 
“O trabalho é contínuo e, futuramente, a Secretaria de Estado da Segurança Pública pretende melhorar o patrulhamento e o efetivo das forças policias da região, para tentar evitar crimes nas propriedades rurais”, diz a nota da Sesp.
Em relação ao roubo que aconteceu em uma casa de São João do Estivado na última quarta-feira (25), quando até um bebê de 9 meses foi feito refém, um adolescente de 16 anos foi apreendido e autuado.
INVESTIGAÇÕES
No início de setembro, a PC informou que as investigações da Delegacia de Polícia de Jaguaré avançaram e suspeitos locais já foram identificados, mas ninguém havia sido preso até o momento.
> Bandidos armados rendem família e roubam carro em Jaguaré
As investigações apontam que uma quadrilha de fora do Estado tem agido no município, com o apoio de criminosos locais. A organização criminosa teria ramificações em Brasília, na Bahia e também na Serra.

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