Em Barra de São Francisco

Avô é preso acusado de estuprar a neta de 7 anos no ES

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime durante depoimento. Ele foi detido na noite desta segunda-feira (7)

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 11:52 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Gazeta Norte

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, acusado de estuprar a neta de 7 anos. A prisão do suspeito aconteceu na noite desta segunda-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária contra o criminoso foi cumprido por volta de 19 horas, pelos policiais da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, pela prática de estupro de vulnerável. Durante o interrogatório, o avô paterno confessou o crime. Outras diligências ainda são realizadas para a conclusão do procedimento, disse a PC.

Os nomes do acusado e do bairro onde aconteceu o crime não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

PAI DESCONFIOU

Segundo informações, o pai da criança desconfiou que a filha apresentava comportamentos estranhos nos últimos meses e a levou a um hospital. A menina passou por exames, que constataram que ela foi abusada sexualmente. Em conversa com uma familiar, a vítima revelou que o avô paterno era o abusador. Revoltado, o pai da menina esteve na delegacia e fez a denúncia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta