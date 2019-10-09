Home
>
Região Norte
>
Avô é preso acusado de estuprar a neta de 7 anos no ES

Avô é preso acusado de estuprar a neta de 7 anos no ES

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime durante depoimento. Ele foi detido na noite desta segunda-feira (7)

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 11:52

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Gazeta Norte

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, acusado de estuprar a neta de 7 anos. A prisão do suspeito aconteceu na noite desta segunda-feira (7).

Recomendado para você

O homem de 24 anos tem mais de 13 passagens pela polícia e é investigado por ocorrências no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás

Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é intensificar o combate à criminalidade e ao comércio de entorpecentes na cidade

Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária contra o criminoso foi cumprido por volta de 19 horas, pelos policiais da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, pela prática de estupro de vulnerável. Durante o interrogatório, o avô paterno confessou o crime. Outras diligências ainda são realizadas para a conclusão do procedimento, disse a PC.

> Homem é preso suspeito de estuprar menina de 6 anos em cafezal no ES

Os nomes do acusado e do bairro onde aconteceu o crime  não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

PAI DESCONFIOU

Segundo informações, o pai da criança desconfiou que a filha apresentava comportamentos estranhos nos últimos meses e a levou a um hospital. A menina passou por exames, que constataram que ela foi abusada sexualmente. Em conversa com uma familiar, a vítima revelou que o avô paterno era o abusador. Revoltado, o pai da menina esteve na delegacia e fez a denúncia.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais