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Acidente com morte deixou 10 pessoas feridas na BR 101 em Sooretama

O acidente envolvendo três veículos na tarde deste domingo (31) resultou na morte do motorista de um dos carros e em dez pessoas feridas, sendo cinco delas em estado grave
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:22

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:22

Acidente na BR 101 em Sooretama
Acidente na BR 101 em Sooretama Crédito: Heriklis Douglas
O acidente com morte ocorrido no final da tarde deste domingo (31) na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, deixou dez pessoas feridas, sendo que cinco delas ficaram em estado grave.
A batida ocorreu por volta das 17h no km 116,8 da BR 101, próximo à entrada da Juncado, e envolveu três carros de passeio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo estava no Espírito Santo da rodovia e outros dois, um atrás do outro, no sentido Bahia.
O condutor do carro que estava no sentido Espírito Santo estava com a filha no veículo. De acordo com a PRF, ele realizou uma ultrapassagem indevida e colidiu com os outros veículos. O motorista e a filha ficaram feridos em estado grave. Já o motorista do outro veículo, o primeiro a ser atingido, morreu no local. A mulher e os dois filhos adolescentes que estavam no carro ficaram em estado grave. No terceiro carro envolvido no acidente havia o condutor, a esposa e os filhos. Eles não sofreram ferimentos graves.
De acordo com a PRF, a colisão ocorreu devido à ultrapassagem em local proibido. Logo após o acidente, entre o final da tarde e início da noite de domingo, a pista foi interditada para atendimento à ocorrência e uma longa fila de carros se formou no local. A interdição no local durou cerca de quatro horas.

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