Tempo ameno

Vitória tem previsão de chuva fraca e ventos fortes até o fim da semana

A temperatura deve se manter amena e o ciclone extratropical que está sobre o ES gerou alerta para 20 cidades do Estado até a próxima sexta-feira (19)

Publicado em 17 de julho de 2019 às 16:10 - Atualizado há 6 anos

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

Uma nova frente fria se instalou sobre o Espírito Santo na tarde desta terça-feira (16) e veio acompanhada de ventos fortes por causa da passagem de um ciclone extratropical, além da previsão de chuva e céu nublado até o próximo sábado (20), de acordo com o Climatempo.

O vento forte impressionou o capixaba e, segundo medidores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Aeroporto de Vitória registrou, por volta de 21h, rajadas de vento que chegaram a 52 km/h, e o alerta permanece até a próxima sexta-feira (19).

Nesta quarta-feira (17) ainda não há previsão para chuva, mas para a quinta-feira (18) há possibilidade de pancadas de chuva fracas no litoral do ES, incluindo Vitória, e para a região Leste. Chuvas fracas e muita nebulosidade são esperados nesses dias. Mesmo assim, ainda são esperados períodos de sol.

A frente fria se afasta até sexta-feira (19), mas a mudança na circulação dos ventos vindos do oceano mantém as chuvas fracas a qualquer momento do dia até o sábado (20).

Até o final de semana, a temperatura em Vitória não deve ser das mais altas. A máxima esperada entre esses dias varia de 24°C a 25°C e a mínima pode atingir entre 17°C e 18°C.

ALERTA DE VENTOS COSTEIROS

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) gerou alerta para ventos costeiros durante toda a quarta-feira (17) para 20 cidades do ES. Haverá condições para ventos de moderado a forte intensidade entre o litoral norte do RJ, do ES e litoral sul da BA.

Confira os locais em alerta

- Anchieta

- Aracruz

- Cariacica

- Conceição da Barra

- Guarapari

- Iconha

- Itapemirim

- Itaúnas

- Linhares

- Marataízes

- Nova Almeida

- Piúma

- Presidente Kennedy

- Rio Novo do Sul

- Santa Cruz

- São Mateus

- Serra

- Viana

- Vila Velha

- Vitória





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta