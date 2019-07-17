Vitória tem previsão de chuva fraca e ventos fortes até o fim da semana

Publicado em 17 de julho de 2019 às 16:10
- Atualizado há 6 anos
Uma nova frente fria se instalou sobre o Espírito Santo na tarde desta terça-feira (16) e veio acompanhada de ventos fortes por causa da passagem de um ciclone extratropical, além da previsão de chuva e céu nublado até o próximo sábado (20), de acordo com o Climatempo.
O vento forte impressionou o capixaba e, segundo medidores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Aeroporto de Vitória registrou, por volta de 21h, rajadas de vento que chegaram a 52 km/h, e o alerta permanece até a próxima sexta-feira (19).
Nesta quarta-feira (17) ainda não há previsão para chuva, mas para a quinta-feira (18) há possibilidade de pancadas de chuva fracas no litoral do ES, incluindo Vitória, e para a região Leste. Chuvas fracas e muita nebulosidade são esperados nesses dias. Mesmo assim, ainda são esperados períodos de sol.
A frente fria se afasta até sexta-feira (19), mas a mudança na circulação dos ventos vindos do oceano mantém as chuvas fracas a qualquer momento do dia até o sábado (20).
Até o final de semana, a temperatura em Vitória não deve ser das mais altas. A máxima esperada entre esses dias varia de 24°C a 25°C e a mínima pode atingir entre 17°C e 18°C.
ALERTA DE VENTOS COSTEIROS
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) gerou alerta para ventos costeiros durante toda a quarta-feira (17) para 20 cidades do ES. Haverá condições para ventos de moderado a forte intensidade entre o litoral norte do RJ, do ES e litoral sul da BA.
Confira os locais em alerta
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Itaúnas
- Linhares
- Marataízes
- Nova Almeida
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
