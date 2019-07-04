Segurança

Vitória promete que escolas terão alvará de incêndio até dezembro

Apenas 15 das 103 escolas possuem hoje o documento. Prefeitura agiliza regularização

Professores e alunos da rede municipal de ensino recebem treinamento do Corpo de Bombeiros Crédito: reprodução/bombeiros

Até o fim do ano, as 103 escolas municipais de Vitória deverão ter alvará do Corpo de Bombeiros. A promessa é do coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno. Hoje, 85 delas não contam com o documento, que atesta a segurança do local em caso de incêndio. A situação já foi pior: em reportagem publicada em março por A GAZETA, apenas sete possuíam o alvará, número que subiu para 15.

No total, mais de 50 mil crianças são atendidas pela rede municipal e boa parte delas segue vulnerável. Por isso, junto dos alvarás, a prefeitura e o Corpo de Bombeiros planejam treinar todos os professores e alunos para situações de perigo além de realizar periodicamente simulações de incêndio nas unidades. O projeto foi batizado de Escola Segura.

Até o momento, quatro unidades, que serviram como modelo, já passaram pelo treinamento. “Todas as escolas estão recebendo os alarmes e sirenes. Os profissionais e alunos têm que saber como proceder. O objetivo é criar uma cultura de prevenção”, afirma Jantorno. A orientação é para que os simulados entrem no calendário das escolas.

PILOTO

O Corpo de Bombeiros diz que a Capital servirá como projeto piloto para encorajar outros municípios a regularizarem a situação das suas escolas, já que quase todas estão vulneráveis. “Quase a totalidade das escolas públicas do estado estão irregulares. Esse problema já se arrasta há décadas. Só vemos preocupação quando acontece alguma tragédia”, afirma o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.

Aqueles prefeitos que se interessarem, devem buscar parceria com os Bombeiros para que sejam feitas as vistorias, que vai avaliar o que será necessário fazer para se adequar. A Defesa Civil de Vitória disse que planeja disponibilizar material didático para cidades interessadas em também fornecer treinamento à servidores e alunos.

PREPARAÇÃO

Para o tenente-coronel, a preparação pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. “Os treinamentos e simulações ajudam a reduzir os danos que o incêndio pode causar. Onde não há treinamento, o fogo pode vitimar muitas crianças. Com o treinamento, as chances de que todas sobrevivam é muito maior. Muitas vezes é o pânico que mata”, afirma o militar.

Durante os cursos, os servidores da Educação de Vitória vão aprender como utilizar equipamentos de prevenção e combate a incêndio, como proceder com os alunos, quem deve acionar alarme, quem deve ligar para o Corpo de Bombeiros, situações onde é possível combater as chamas, etc. Os professores serão os responsáveis por treinar os alunos de suas respectivas salas.

VITÓRIA

Escolas que possuem alvará de Corpo de Bombeiros

CMEI Anísio Spinola Teixeira

CMEI Geisla da Cruz Militão

CMEI Jacy Alves Fraga

CMEI Rubem Braga

Emef Maria Leonor Pereira da Silva

Emef Paulo Reglus Neves Freira

Emef Paulo Roberto Vieira Gomes

CMEI Robson José Nassur Peixoto

CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador

Emef Irmã Jacinta Soares de Souza Lima

Emef Ronaldo Soares

Emef Orlandina D’Almeida Lucas

CMEI Theodoro Faé

CMEI Rubens José Vervloet Gomes

CMEI Cida Barreto

Veja a lista de unidades de ensino que ainda não têm alvará do Corpo de Bombeiros

EMEF Izaura Marques da Silva, Andorinhas

EMEF Adão Benezath, Antônio Honório

EMEF Heloisa Abreu Júdice de Mattos, Bela Vista

EMEF Aristóbulo Barbosa Leão, Bento Ferreira

EMEF Prezideu Amorim, Bonfim

EMEF São Vicente de Paulo Praça Irmã Josepha Hosanah, Centro

EMEF José Lemos de Miranda, Comdusa

EMEF Prof. João Bandeira, Consolação

EMEF Zilda Andrade Avenida Professor Hermínio Blackman, Bairro da Penha

EMEF Custódia Dias de Campos, Bairro de Lourdes

EMEF Anacleta Schneider Lucas, Fonte Grande

EMEF José Áureo Monjardim, Fradinhos

EMEF Experimental de Vitória – Ufes, Goiabeiras

EMEF Maria Stella de Novaes, Grande Vitória

EMEF Prof. Dr. Admardo Serafim de Oliveira, Gurigica

EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, Ilha das Caieiras

EMEF Padre Anchieta, Ilha de Santa Maria

EMEF Castelo Branco, Ilha do Príncipe

EMEF Moacyr Avidos, Ilha do Príncipe

EMEF Profª Regina Maria Silva, Inhanguetá

EMEF Ceciliano Abel de Almeida, Itararé

EMEF Otto Ewald Júnior, Itararé

EMEF Adevalni S. Ferreira de Azevedo, Jardim Camburi

EMEF Elzira Vivácqua dos Santos, Jardim Camburi

EMEF Maria Madalena de Oliveira Domingues, Jardim Camburi

EMEF Álvaro de Castro Mattos, Jardim da Penha

EMEF Éber Louzada Zippinotti, Jardim da Penha

EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Jesus de Nazareth

EMEF Prof. Vercenílio da Silva Pascoal, Joana D´arc

EMEF Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Maria Ortiz

EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes, Maria Ortiz

EMEF Amilton Monteiro da Silva, Mário Cypreste

EMEF Octacílio Lomba, Maruípe

EMEF Suzete Cuendet, Maruípe

EMEF Adilson da Silva Castro, Monte Belo

EMEF Neusa Nunes Gonçalves, Nova Palestina

EMEF Arthur da Costa e Silva, República

EMEF Rita de Cássia Silva Oliveira, Resistência

EMEF Marieta Escobar, Santa Martha

EMEF Mauro Braga, Santa Tereza

EMEF Alberto de Almeida, Santo Antônio

EMEF Alvimar Silva, Santo Antônio

EMEF Maria José Costa Moraes, São José

EMEF Tancredo de Almeida Neves, São José

EMEF Francisco Lacerda de Aguiar, São Pedro

EMEF Lenir Borlot, São Pedro

EMEF Professora Eunice Pereira Silveira, Tabuazeiro

CMEI Rubens Vervloet

CMEI Aécio Bispo Santos

EMEF Rita de Cássia Oliveira

CMEI Darcy Castello de Mendonça, Antônio Honório

CMEI Álvaro Fernandes Lima, Bela Vista

CMEI Darcy Vargas Rodovia Serafim Derenzi, Bela Vista

CMEI Dr. Pedro Feu Rosa Rua Doutor Aluísio de Menezes, Bonfim

CMEI Sinclair Phillips, Caratoíra

CMEI Carlita Corrêa Pereira, Centro

CMEI Dr. Denizart Santos, Centro

CMEI Menino Jesus - Sociedade Brasileira de Cultura Popular, Centro

CMEI Laurentina Mendonça Corrêa, Consolação

CMEI Maria Goretti Coutinho Cosme, Cruzamento

CMEI Ernestina Pessoa, Morro do Moscoso

CMEI Odila Simões, Morro do Quadro

CMEI Jacyntha Ferreira de Souza Simões, Goiabeiras

CMEI Eldina Maria Soares Braga, Grande Vitória

CMEI Silvanete da Silva Rosa Rocha, Grande Vitória

CMEI Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza, Gurigica

CMEI Magnólia Dias Miranda Cunha, Ilha das Caieiras

CMEI Luiz Carlos Grecco, Ilha de Santa Maria

CMEI Yolanda Lucas da Silva, Inhanguetá

CMEI Rubens Duarte de Albuquerque, Itararé

CMEI Santa Rita de Cássia, Itararé

CMEI Ana Maria Chaves Colares, Jardim Camburi

CMEI João Pedro de Aguiar, Jardim Camburi

CMEI Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti, Jardim da Penha

CMEI Lídia Rocha Feitosa, Jesus de Nazareth

CMEI Dr. Thomaz Tommasi, Joana D´arc

CMEI Reinaldo Ridolfi, Maria Ortiz

CMEI Luíza Pereira Muniz Corrêa, Mário Cypreste

CMEI Zilmar Alves de Melo Rua São Felipe,Nova Palestina

CMEI Dom João Batista da Motta e Albuquerque, Praia do Suá

CMEI Marlene Orlande Simonetti, República

CMEI Zélia Viana de Aguiar, Santa Luíza

CMEI Maria Nazareth Menegueli, Santa Martha

CMEI Padre Giovanni Bartesaghi, Santo André

CMEI Valdívia da Penha Antunes Rodrigues, Santos Dumont

CMEI Nelcy da Silva Braga, São Cristóvão

CMEI Ocarlina Nunes Andrade, São Cristóvão

CMEI Georgina da Trindade Faria, São José

CMEI Gilda de Athayde Ramos, São Pedro





