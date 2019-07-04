Vitória promete que escolas terão alvará de incêndio até dezembro

Publicado em 4 de julho de 2019 às 00:53
- Atualizado há 6 anos
Até o fim do ano, as 103 escolas municipais de Vitória deverão ter alvará do Corpo de Bombeiros. A promessa é do coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno. Hoje, 85 delas não contam com o documento, que atesta a segurança do local em caso de incêndio. A situação já foi pior: em reportagem publicada em março por A GAZETA, apenas sete possuíam o alvará, número que subiu para 15.
No total, mais de 50 mil crianças são atendidas pela rede municipal e boa parte delas segue vulnerável. Por isso, junto dos alvarás, a prefeitura e o Corpo de Bombeiros planejam treinar todos os professores e alunos para situações de perigo além de realizar periodicamente simulações de incêndio nas unidades. O projeto foi batizado de Escola Segura.
Até o momento, quatro unidades, que serviram como modelo, já passaram pelo treinamento. “Todas as escolas estão recebendo os alarmes e sirenes. Os profissionais e alunos têm que saber como proceder. O objetivo é criar uma cultura de prevenção”, afirma Jantorno. A orientação é para que os simulados entrem no calendário das escolas.
PILOTO
O Corpo de Bombeiros diz que a Capital servirá como projeto piloto para encorajar outros municípios a regularizarem a situação das suas escolas, já que quase todas estão vulneráveis. “Quase a totalidade das escolas públicas do estado estão irregulares. Esse problema já se arrasta há décadas. Só vemos preocupação quando acontece alguma tragédia”, afirma o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.
Aqueles prefeitos que se interessarem, devem buscar parceria com os Bombeiros para que sejam feitas as vistorias, que vai avaliar o que será necessário fazer para se adequar. A Defesa Civil de Vitória disse que planeja disponibilizar material didático para cidades interessadas em também fornecer treinamento à servidores e alunos.
PREPARAÇÃO
Para o tenente-coronel, a preparação pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. “Os treinamentos e simulações ajudam a reduzir os danos que o incêndio pode causar. Onde não há treinamento, o fogo pode vitimar muitas crianças. Com o treinamento, as chances de que todas sobrevivam é muito maior. Muitas vezes é o pânico que mata”, afirma o militar.
Durante os cursos, os servidores da Educação de Vitória vão aprender como utilizar equipamentos de prevenção e combate a incêndio, como proceder com os alunos, quem deve acionar alarme, quem deve ligar para o Corpo de Bombeiros, situações onde é possível combater as chamas, etc. Os professores serão os responsáveis por treinar os alunos de suas respectivas salas.
VITÓRIA
Escolas que possuem alvará de Corpo de Bombeiros
CMEI Anísio Spinola Teixeira
CMEI Geisla da Cruz Militão
CMEI Jacy Alves Fraga
CMEI Rubem Braga
Emef Maria Leonor Pereira da Silva
Emef Paulo Reglus Neves Freira
Emef Paulo Roberto Vieira Gomes
CMEI Robson José Nassur Peixoto
CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
Emef Irmã Jacinta Soares de Souza Lima
Emef Ronaldo Soares
Emef Orlandina D’Almeida Lucas
CMEI Theodoro Faé
CMEI Rubens José Vervloet Gomes
CMEI Cida Barreto
Veja a lista de unidades de ensino que ainda não têm alvará do Corpo de Bombeiros
EMEF Izaura Marques da Silva, Andorinhas
EMEF Adão Benezath, Antônio Honório
EMEF Heloisa Abreu Júdice de Mattos, Bela Vista
EMEF Aristóbulo Barbosa Leão, Bento Ferreira
EMEF Prezideu Amorim, Bonfim
EMEF São Vicente de Paulo Praça Irmã Josepha Hosanah, Centro
EMEF José Lemos de Miranda, Comdusa
EMEF Prof. João Bandeira, Consolação
EMEF Zilda Andrade Avenida Professor Hermínio Blackman, Bairro da Penha
EMEF Custódia Dias de Campos, Bairro de Lourdes
EMEF Anacleta Schneider Lucas, Fonte Grande
EMEF José Áureo Monjardim, Fradinhos
EMEF Experimental de Vitória – Ufes, Goiabeiras
EMEF Maria Stella de Novaes, Grande Vitória
EMEF Prof. Dr. Admardo Serafim de Oliveira, Gurigica
EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, Ilha das Caieiras
EMEF Padre Anchieta, Ilha de Santa Maria
EMEF Castelo Branco, Ilha do Príncipe
EMEF Moacyr Avidos, Ilha do Príncipe
EMEF Profª Regina Maria Silva, Inhanguetá
EMEF Ceciliano Abel de Almeida, Itararé
EMEF Otto Ewald Júnior, Itararé
EMEF Adevalni S. Ferreira de Azevedo, Jardim Camburi
EMEF Elzira Vivácqua dos Santos, Jardim Camburi
EMEF Maria Madalena de Oliveira Domingues, Jardim Camburi
EMEF Álvaro de Castro Mattos, Jardim da Penha
EMEF Éber Louzada Zippinotti, Jardim da Penha
EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Jesus de Nazareth
EMEF Prof. Vercenílio da Silva Pascoal, Joana D´arc
EMEF Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Maria Ortiz
EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes, Maria Ortiz
EMEF Amilton Monteiro da Silva, Mário Cypreste
EMEF Octacílio Lomba, Maruípe
EMEF Suzete Cuendet, Maruípe
EMEF Adilson da Silva Castro, Monte Belo
EMEF Neusa Nunes Gonçalves, Nova Palestina
EMEF Arthur da Costa e Silva, República
EMEF Rita de Cássia Silva Oliveira, Resistência
EMEF Marieta Escobar, Santa Martha
EMEF Mauro Braga, Santa Tereza
EMEF Alberto de Almeida, Santo Antônio
EMEF Alvimar Silva, Santo Antônio
EMEF Maria José Costa Moraes, São José
EMEF Tancredo de Almeida Neves, São José
EMEF Francisco Lacerda de Aguiar, São Pedro
EMEF Lenir Borlot, São Pedro
EMEF Professora Eunice Pereira Silveira, Tabuazeiro
CMEI Rubens Vervloet
CMEI Aécio Bispo Santos
EMEF Rita de Cássia Oliveira
CMEI Darcy Castello de Mendonça, Antônio Honório
CMEI Álvaro Fernandes Lima, Bela Vista
CMEI Darcy Vargas Rodovia Serafim Derenzi, Bela Vista
CMEI Dr. Pedro Feu Rosa Rua Doutor Aluísio de Menezes, Bonfim
CMEI Sinclair Phillips, Caratoíra
CMEI Carlita Corrêa Pereira, Centro
CMEI Dr. Denizart Santos, Centro
CMEI Menino Jesus - Sociedade Brasileira de Cultura Popular, Centro
CMEI Laurentina Mendonça Corrêa, Consolação
CMEI Maria Goretti Coutinho Cosme, Cruzamento
CMEI Ernestina Pessoa, Morro do Moscoso
CMEI Odila Simões, Morro do Quadro
CMEI Jacyntha Ferreira de Souza Simões, Goiabeiras
CMEI Eldina Maria Soares Braga, Grande Vitória
CMEI Silvanete da Silva Rosa Rocha, Grande Vitória
CMEI Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza, Gurigica
CMEI Magnólia Dias Miranda Cunha, Ilha das Caieiras
CMEI Luiz Carlos Grecco, Ilha de Santa Maria
CMEI Yolanda Lucas da Silva, Inhanguetá
CMEI Rubens Duarte de Albuquerque, Itararé
CMEI Santa Rita de Cássia, Itararé
CMEI Ana Maria Chaves Colares, Jardim Camburi
CMEI João Pedro de Aguiar, Jardim Camburi
CMEI Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti, Jardim da Penha
CMEI Lídia Rocha Feitosa, Jesus de Nazareth
CMEI Dr. Thomaz Tommasi, Joana D´arc
CMEI Reinaldo Ridolfi, Maria Ortiz
CMEI Luíza Pereira Muniz Corrêa, Mário Cypreste
CMEI Zilmar Alves de Melo Rua São Felipe,Nova Palestina
CMEI Dom João Batista da Motta e Albuquerque, Praia do Suá
CMEI Marlene Orlande Simonetti, República
CMEI Zélia Viana de Aguiar, Santa Luíza
CMEI Maria Nazareth Menegueli, Santa Martha
CMEI Padre Giovanni Bartesaghi, Santo André
CMEI Valdívia da Penha Antunes Rodrigues, Santos Dumont
CMEI Nelcy da Silva Braga, São Cristóvão
CMEI Ocarlina Nunes Andrade, São Cristóvão
CMEI Georgina da Trindade Faria, São José
CMEI Gilda de Athayde Ramos, São Pedro
